Las palabras tienen la palabra

A veces me canso de andar nada más en el automóvil y me salgo a caminar por ahí, observando con detenimiento mis alrededores.

Haciendo eso me he encontrado con cada letrerito como uno que decía: “prohibido estacionarse en ambos lados de la calle”. Si usted va manejando su automóvil y busca un espacio desocupado para detenerse, pues va a estar difícil que se estacione en ambos lados. Si acaso se estacionará en un lado primero y luego en el otro, eso siempre que encuentre un lugar porque ya ve que en las ciudades grandes a veces no es cosa sencilla.

Otro letrerito por el estilo: “Estrictamente prohibido no tirar basura en este lugar” lo cual hacía que, por la doble negación, el tirar basura se convertía en una obligación ineludible de todo el que tuviera la desgracia de leer tan absurdo aviso.

Me cuentan —y los toluqueños, confirmen por favor— que en Toluca hay un letrero en un panteón que se ha vuelto famoso —el letrero, no el panteón— por la forma contradictoria en que se expresa. Según esto dice: “En este panteón sólo se reciben muertos que vivan en el Estado de México”.

Otro letrero relacionado con el tema es el que luce en pared exterior de un renombrado restaurante de la ciudad de Tampico, el cual advierte al transeúnte: “Aquí se está mejor que enfrente” porque enfrente está precisamente un cementerio. Ese sí estoy seguro de que existe, porque lo he visto.

A veces la relación la hace nuestra mente cochambrosa como en el caso del letrero de “paradas suprimidas” que coincidentemente se encuentra a la entrada de un asilo de ancianos y que nos deja pensando y preguntándonos: ¿cuáles son esas paradas que han quedado suprimidas?

Tenemos también su contraparte, que suena a presunción y que con mucho orgullo ponen en su vehículo algunos operadores de microbús y taxistas: “¡Cuidado, paradas continuas!”

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] X: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA José Prieto: ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Comedido o acomedido?

LE RESPONDO: Originalmente comedido era lo correcto. En la actualidad los dos vocablos existen y su significado es diferente: comedido es ágil, diligente y acomedido es servicial, dispuesto a ayudar desinteresadamente en algo físico.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: La única manera de que los demás te sigan, es correr más aprisa que ellos.