EL CAMPO NOS REGALA PALABRAS

No dudo que tenga usted por ahí algunas amigas que sean muy argüenderas, ¿verdad que sí? ¿No? Bueno, a lo mejor es que usted es la argüendera… pues quién sabe. Lo mejor sería saber qué es el argüende. Bueno, pues antes de pasar a esta explicación, le comento a usted sobre este tipo de palabras folclóricas.

Les decimos palabras folclóricas porque son parte de nuestro folclor, ¡pues claro! Y folclor -que también puede ser folclore o folklore- es una voz derivada del inglés que se refiere al conjunto de creencias y costumbres de la gente del campo. Algunas de las palabras que le voy a compartir -como esa del argüende- son folclóricas y se han trasladado de los campos hasta los pueblos y luego a las ciudades.

Creo que la mayoría de ellas usted las va a reconocer y muy probablemente incluso las haya usado en repetidas ocasiones, aunque se le haga difícil definirlas. No se preocupes, porque le compartiré una definición muy breve:

El argüende es el chisme, murmuración, intriga. "Las vecinas son una bola de viejas argüenderas, por eso mejor no te juntes con ellas". Proviene de "argüir" que es "dejar claro" y ésta del latín arguere que significa "argumentar".

Borlote es un escándalo, griterío, desorden. "Por favor, dile a los niños que no estén haciendo tanto borlote, que no me dejan trabajar".

El chochear es manifestar cosas sin razón por causa de la vejez. "No le hagas caso al abuelo, ya está chocheando".

Cotorrear es platicar animadamente con amigos. "Todos los miércoles nos juntamos en el café y nos ponemos a cotorrear". Proviene de la famosa cotorra, un ave que en los sonidos que emite imita el habla del ser humano.

Algo desconchinflado se refiere a un artefacto viejo, descompuesto, destartalado. "Necesito una tele nueva. Esa que tengo ya está toda desconchinflada, ya no funciona".

Pipirín es la comida, en términos genéricos. "Tengo que trabajar muy duro para llevar el pipirín a mi casa".

Endilgar es atribuirle algo desagradable a alguien. "Mi esposa se va con sus amigas y me endilga el cuidado de los niños".

Enyerbar es atrapar al novio o amante por medio de brujerías. "Dime qué me diste, prieta linda, creo que me tienes enyerbado".

El gorrón es un tipo cínico que nunca paga las cuentas o que se introduce a una fiesta para comer gratuitamente. "Ahora sí llegaron los gorrones, aunque nadie los invitó".

Granjear es hacer méritos para ganarse la buena voluntad de alguien. "Si no quieres problemas, necesitas granjearte a tu suegra".

Y así hay muchas más palabras folclóricas que podemos encontrar, si a usted le gusta el tema, querido lector. Por lo pronto, es momento de despedirme.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] X: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Mario Villagómez: ¿Cuál es lo correcto, la cucaracha o el cucaracho?

LE RESPONDO: El Diccionario de la Academia dice que lo correcto es la "cucaracha", aunque se utiliza mucho también el masculino "cucaracho", así que no dudo que pronto se acepte también.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: La esperanza es como el sol, que arroja todas las sombras detrás de nosotros.