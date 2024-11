Las palabras tienen la palabra

¿Cuál es la diferencia entre despabilar y espabilar? Ninguna. Son sinónimos perfectos. Este verbo en particular viene en el Diccionario de la Lengua con siete significados, pero eso no quiere decir nada en cuanto a su sinonimia. En los siete casos se pueden decir uno u otro indistintamente y nadie se tiene que rasgar las vestiduras por eso.

Es que algunas personas se me “trauman” cuando me preguntan cómo debe decirse o escribirse una palabra, porque esperan una respuesta firme y segura: “Esto así es correcto y decirlo de esta otra manera es una barbaridad”, que no es en realidad el caso.

Yo les digo que “de las dos maneras está bien”, ni modo de decirles otra cosa. ¿Cuál es la forma correcta, la azúcar o el azúcar? De las dos maneras está bien. “Pero debe haber alguna diferencia” pregunta de nuevo el consultante con la ligera esperanza de que así se confirmen sus sospechas. Pero no, según los académicos tan correcta es una forma como la otra.

No debemos olvidar que nuestro idioma es un ser vivo y que constantemente está cambiando, y los cambios no se dan de un día para otro. Generalmente se sigue un proceso evolutivo en el que influyen muchos factores.

Vocablos duplicados en cuanto a su forma de escribirse y en cuanto a su estructura, en nuestro idioma existen muchos.

Volvamos al ejemplo de despabilar. Originalmente despabilar es quitarle el pabilo a una vela. El pabilo es la mecha y en este caso se refiere al pabilo quemado, se le quita para que la vela agarre más flama y alumbre mejor. Sin embargo, nosotros usamos ese verbo con frecuencia como equivalente a ponerse listo o sacudirse la pereza: “¡Despabílate, muchacho! Deja de estar durmiendo y ponte a trabajar”.

¿Salpullido o sarpullido? Cuando éramos chiquillos, con el calor o la humedad se nos irritaba la piel y nos aparecía una torta de granitos pequeños que llamábamos salpullido. Luego nos ponían fécula de maíz en polvo —la famosa Maizena— y se nos refrescaba el pedazo y ya sentíamos alivio.

Pero, en un momento determinado, tal vez en la escuela, nos dijeron: no es salpullido, la palabra correcta es sarpullido, con ‘r’.

Y así se me quedó grabado para siempre. Pues ahora me encuentro con que las dos formas aparecen en el diccionario como válidas.

Tal es el caso de entremetido y entrometido, cinc y zinc y bueno, usted ya sabrá si se va canturriando o canturreando una canción. Si lo dice o lo canta de una manera o de otra, nadie se va a cortar las venas por eso.

Bueno, espero que no.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios. [email protected] X: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Yadira Gómez: ¿Cómo debe decirse, apartamento o apartamiento?

LE RESPONDO: Esa es otra palabra que puede usted agregar a las del comentario de hoy, porque puede decirse de una manera o de la otra, sin caer en incorrección.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Todo el mundo le hace mucho caso al termómetro, menos el tiempo.