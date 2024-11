LA SEGUNDA LETRA

Los hebreos la llaman Beth, los griegos Beta, los egipcios Bida y los latinos, junto con todos los occidentales -o sea nosotros- la pronunciamos imitando el balido de un borreguito llamando a su borrega madre: "beeeee". Y no sólo de la borrega o sea, la oveja, sino también el balido de la cabra, del cabrito y del…digamos del carnero, que andan más o menos por el mismo tenor. Estoy hablando, por supuesto, de la letra 'b'.

Esta pobre letra ha vivido siempre relegada, porque siempre la ponen en segundo lugar junto a la 'A' y peor porque le ponen el estigma del balido de las ovejas, otros dicen que la 'b' es de burro y así la hunden más en el desprestigio. Más "pior", como diría mi compadre, porque un día, nadie sabe ni cómo, la 'b' resultó embarazada a pesar de ser minúscula y ahora anda siempre luciendo su reveladora pancita.

La molestia de la 'b' tiene sus razones, y cómo no había de tenerlas, si no solo la relacionan con los ovinos, sino que, además de juzgarla con ese parámetro, hay muchas lenguas que la emparentan con la pura baba, con el balbuceo del bobo que babea mientras otros le gritan: "¡la baba, compadre!" y él cree que se refieren a su señora fallecida y complementa la frase diciendo que: "lavaba y planchaba y tendía la ropa".

Eso sin contar con la referencia a la 'b' de burro que decíamos, tan humillante como relacionarlo con la 'b' de bestia, agregando la confusión frecuente con la 'v' de vaca que es más corta de estatura y que siempre había presumido de ser labiodental y no solamente labial, o sea que la 'v' chica se debe -se debía porque hace mucho tiempo que ya no hay obligación-de pronunciar presionando labios contra dientes por eso era labiodental y no sólo labial como la 'b' que a pesar de ser la Big Sister siempre fue la de la pronunciación más sencilla, simplemente labial, ¡y ya!

Habría que recordárselo a su pie, o sea, "al pie de la letra… de la letra 'b'" que la 'b' grande es también la de "bello" que no de "vello" porque la de éste no deja de ser algo más peludo, sino la 'b' de la "belleza" y de "bueno", que es lo que contestamos cuando suena el teléfono y que se nos quedó como costumbre desde cuando empezaban a instalar los primeros aparatos telefónicos, los más primitivos, cuando venía el técnico a probarlos y preguntaba al compañero que estaba en otro aparato: "¿Está bueno este teléfono?", frase que se fue acortando a "¿teléfono bueno?" hasta que quedó en simplemente: "¿bueno?" para que el otro pregunte: "¿a dónde hablo?" Aunque todo este diálogo ya ha sido sustituido por las odiosas contestadoras que todavía te aclaran: "en este momento no podemos atenderle, déjenos su mensaje y nosotros nos comunicaremos".

Antes de despedirme, déjeme usted insistir en que la letra 'B' no debe sentirse opacada por el brillo de la 'A' que es la primera y la más popular del alfabeto. Después de todo, la 'B' es la de la Biblia, la de los bienes y la bondad, la del buen comportamiento, la de la bendición y sobre todo la 'B' del beso que se reafirma en los nombres de tantos conjuntos musicales de la era moderna: los Beatles, los Bee Gees, así como Billy Joel, BB King, Bob Dylan y Bruce Springsteen.

Nada menos.

ME PREGUNTA Eduardo Castro: ¿la palabra correcta es noticiero o noticiario?

LE RESPONDO: Aunque originalmente lo correcto era "noticiario", con el tiempo y la costumbre la regla cambió. El diccionario explica primero que los noticieros son las personas que se dedican a informarse y a dar noticias y luego da como segundo significado a los programas donde se dan noticias.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA. El trabajo en equipo es esencial… te permite echarle la culpa al otro.