ESTÁN LLENAS DE VOCALES

Me llegó una publicación en redes sociales que decía el clásico: "¿Sabías que… murciélago es la única palabra en español que tiene las cinco vocales?" Y yo, cuando la vi, dije: "no lo sabía, principalmente porque no es cierto…"

El que busca, encuentra. Así es posible que si le rascamos tantito al idioma encontremos un buen número de palabras en español que cumplan con esta característica, es decir, que contenga las cinco vocales. ¿Como para qué? Pues… para nada, solo por el puro gusto de hacerlo y ejercitar un poquito a la masa encefálica.

"Abuelito" y "menstruación" son vocablos con las cinco vocales. "Escuálido" es otra palabra de este selecto grupo. ¿Y qué significa? Un tipo escuálido es flaco, desnutrido. Les pedimos a usuarios de las redes sociales que participaran en el reto de encontrar este tipo de palabras ("todas las vocales challenge") y de inmediato me hicieron llegar las suyas: acuífero, -que es lo relacionado con los conductos y mantos de líquidos, especialmente de agua- estudiosa, correduría, concurrencia y auténtico… todas son palabras con las cinco vocales.

También entran el verbo descontinuar, la degustación y el desahucio, que es una palabra fea porque me recuerda a la gente que es sacada violentamente de su casa porque no tiene dinero para pagar la renta. En contraparte tenemos al tipo que está en la opulencia, que es la riqueza. Todas estas palabras cumplen la condición.

Está también el maniqueo, que es el que sigue la doctrina de Manes, un pensador persa del siglo III. Este señor admitía dos principios creadores: uno para el bien y otro para el mal. También quiero citar a la Secretaría de Educación, porque si le cuentas las vocales encontrarás que la educación también se puede incluir en nuestra lista.

A un puestecito donde se venden golosinas, refrescos y otras menudencias nosotros le llamamos estanquillo y a una persona que "le echa muchas ganas a todo" le decimos enjundiosa. En geometría, la línea que une los dos catetos de un triángulo se llama hipotenusa, que al igual que las anteriores se anota un diez en "inclusión vocálica".

De seguro que usted conoce muchas otras palabras que incluyen a las cinco vocales. Le invito a que las comparta conmigo.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] X: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Karla del Hoyo: ¿Cómo es, el azúcar o la azúcar?

LE RESPONDO: Esta es una pregunta de las preguntas más frecuentes. Se considera correcta de las dos maneras, masculino y femenino… y no tiene nada que ver con lo del "lenguaje inclusivo".

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA. La grandeza es solo una de las sensaciones de la pequeñez.