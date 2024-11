DE PIEDRA HA DE SER LA CAMA

La piedra es una sustancia mineral más o menos dura o compacta. Hasta ahí todo muy bien, porque esa es la definición más elemental de una piedra, pero usted estará de acuerdo conmigo en que hay piedras de muy diversos tipos, clases y categorías.

Es muy diferente una piedra "bola" que encontramos tal vez tirada en el lecho de un río, que una piedra preciosa que puede ser un diamante y puede llegar a costar una fortuna. La piedra preciosa es fina, dura y por lo común, traslúcida. Tallada se emplea en fabricar adornos de lujo. También hay la piedra del encendedor, que es una piedra artificial con la propiedad de que si se le frota con cierto metal, despide una chispa que es la que inicia el fuego en el encendedor.

Bajo el mismo principio podemos citar a la piedra de amolar que se usa para sacar filo o punta a un instrumento o a un arma. Está también la piedra pómez que es una piedra volcánica, esponjosa y frágil, generalmente de color gris y textura fibrosa y se usa para rayar el vidrio y el acero. La piedra pómez es también muy usada para desgastar y pulir cierto tipo de materiales.

Hay muchos dichos y hasta canciones en las que la piedra es protagonista: "De piedra ha de ser la cama, de piedra la cabecera, la mujer que a mí me quiera me ha de querer de a de veras…".

A una persona insensible, que no se conmueve con la desgracia de los demás se le dice que tiene corazón de piedra: "Ay, eres mala y traicionera. Tienes corazón de piedra porque sabes que me muero y me dejas que me muera".

"No hay que llevar piedras al río" es un dicho que te hace ver que si vas a un lugar donde puedes ligarte a una muchacha o en su caso, a un chico, no lleves pareja. Cuando, por ejemplo, después de una batalla queda una ciudad asolada, se dice que no dejaron "piedra sobre piedra" y si andan buscando empeñosamente a alguien que no se deja encontrar, se dice que lo andan buscando "hasta debajo de las piedras".

Hay más expresiones en las que intervienen las piedras: "Según el sapo es la pedrada", "comulgar con piedras de molino", "el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra" y muchas más.

Y si quiere tirarme una pedrada, yo la recibo sin problema, pero envíemela para conocerla.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Se necesita poseer un espíritu fuerte para conservar la moderación cuando todo nos va bien.