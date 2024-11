Las palabras tienen la palabra

Llega mi hija de su escuela con un recadito que dice: “Estimados papis: los invitamos a nuestra celebración del Día del padre mañana a las ocho de la mañana. Favor de traer un bote de agua y ropa cómoda”.

¡En la madre… digo, en el padre! Me pongo a temblar porque ya sé por dónde va la cosa. Por alguna razón que no entiendo pero que he vivido desde hace más de catorce años que soy papá, en la escuela de nuestros hijos festejan nuestro día haciendo algún tipo de rally —un tipo de competencia— en el patio de la escuela, que más parece entrenamiento militar porque tenemos que correr, brincar, hacer abdominales, sentadillas, arrastrarnos por el piso, tirarnos maromas y esquivar los conitos naranjas a toda velocidad. ¡Qué divertido! Sobre todo si vives — como yo— en una ciudad tan calurosa como Monterrey y para las ocho de la mañana ya hay un sol que produce temperaturas cerca de los cuarenta centígrados; pues para eso es la ropa “cómoda” para que cómodamente la dejes inservible por el sudor y la tierra.

Conste, no es queja. Siempre voy a estos eventos y los disfruto. Sólo digo que me parece un poquitito diferente a otros eventos que organiza la escuela; digamos, por decir cualquier otro ejemplo: el Día de las madres que normalmente se lleva a cabo en un salón de eventos, con clima y meseros y comida y música en vivo y demás…

Debe ser sumamente entretenido vernos —a los papás— en estos eventos. Primero estamos todos esperando, calladitos… uno que otro platica con algún otro papá que medio conoce. Luego nos pasan ordenaditos y sin hablar al patio y ahí nos indican que podemos ir al salón de nuestros hijos. Los papás empezamos a caminar sin rumbo, como gallina sin corral, tratando de adivinar cuál es el salón donde está nuestro hijo o hija… estoy seguro de que las maestras se divierten un poco con esto y luego ya nos dicen dónde es porque bueno, “pobrecitos”.

La celebración del Día del padre en México es una copia de la de Estados Unidos, que oficialmente empezó en el año de 1924 y en 1966 se proclamó que se celebrara el tercer domingo de junio. De la palabra “padre”, le comento que tradicionalmente —aunque ya no es necesariamente cierto— el protector de la familia es el padre, y por eso la palabra padre y patrón tienen la misma raíz pater, que es “el protector”. De la misma raíz se derivan muchas otras palabras con distintos significados.

Así, del pater tenemos a la “patria” que es nuestro país de origen, donde tenemos nuestras raíces.

