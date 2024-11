BRILLA EL SOL

El sol es una estrella brillante, por eso a un o a una artista que brilla mucho le decimos que es un sol. Y no sólo a los artistas, a una persona, una amiga o quizá a una hermana que hace gala de sus bondades también le decimos: "eres un sol…".

De hecho, le decimos el "astro rey" al sol, al solecito que todos los días acude puntualmente a darnos calorcito, aunque a veces se le pasa la mano sobre todo en lugares como en mi querido Monterrey y nos receta un calor del infierno y ahí andamos sude y sude, muriéndonos y recordándole la mamá que no tiene al calorón.

Igualmente le llamamos "sol" a la luz que nos llega de él. "No te quedes en el sol, -decimos- vente para la sombrita". Sol es mi amiga Soledad y me parece más bonito ese apodo que el de Chole que suena más primitivo. Los peruanos durante mucho tiempo gastaban soles, porque la unidad monetaria en ese país era el sol. Entonces no era raro que llegara alguien a una tienda y preguntara: "¿Cuántos soles cuesta ese pantalón?".

Si usted ha ido a Japón, ¿por qué no me ha llevado? Bueno, no importa, lo que sí, es que se le llama "el país del sol naciente" por su ubicación oriental, ya que por el oriente es por donde "nace" el sol cada día. De hecho, su bandera es blanca y sólo lleva un sol rojo en el centro.

A veces, cuando está el tiempo algo frío, nos gusta ponernos a "tomar el sol", a deleitarnos recibiendo el calorcito sabroso e incluso eso da pie a la anécdota de Diógenes, el filósofo griego que se enorgullecía de no tener absolutamente nada y de vivir en un barril. Cuando Alejandro Magno le dijo: "pídeme lo que quieras y te lo concederé", Diógenes, "el Cínico", cínicamente le contestó: "Nada más te pido que te hagas a un lado y no me tapes el sol".

El sol es relativamente joven porque tiene nada más unos 4650 millones de años y, de hecho, estamos algo preocupados porque le queda combustible para seguir ardiendo solamente unos 5500 millones de años… ¿y luego? ¿puede usted imaginarse qué haríamos sin el sol? Pues nada, diría yo.

En griego el sol es helios y por eso el nombre de Heliodoro se traduce como "ofrenda del sol". Hay una bella flor que se llama heliotropo y la traducción de heliotropo es "el que sigue al sol" o sea, un girasol. Sin embargo, hay que aclarar que el heliotropo y el girasol, aunque sean de nombres similares, son plantas y flores muy distintas.

El sol es el centro del Sistema solar, y solar se le llama también a un terreno donde no hay edificaciones ni árboles, o sea a un "terreno pelón", que siempre está lleno de sol, bueno, siempre cuando es de día, porque de noche, ¿pues cómo?

Y ya me voy despidiendo de usted y lo hago cantando aquella tradicional canción mexicana titulada El campesino y el sol, que dice como un lamento: "Sol redondo y colorado como una rueda de cobre, de diario me estás mirando y de diario me miras pobre…".

ME PREGUNTA Indira González: ¿Cuál es la palabra correcta, estreñimiento o extreñimiento?

LE RESPONDO: La forma correcta es estreñimiento.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: En la naturaleza no hay recompensas ni castigos. Sólo hay consecuencias.