las palabras tienen la palabra

CONSEJOS PARA SER FELICES

Como dijo el jardinero: seamos felices mientras podamos. Aunque se trate de una broma mediante un juego de palabras, el hecho de ser felices no es una broma sino una necesidad y por eso nos insisten mucho sobre ello.

Los innumerables motivadores que existen hoy en día nos lo repiten una y otra vez: ser felices es una necesidad. Bueno, entonces vamos a hacerles caso, porque de otra manera, tendríamos que ser infelices, y eso definitivamente no es atractivo.

Nos dan muchas instrucciones para lograr esta elusiva felicidad, pero yo creo firmemente que hay que empezar por lo básico. Es necesario poner atención en esos detalles que parecen pequeños, pero en realidad tienen una enorme importancia.

Primero: cumplir con lo que se promete. No hay que hacer como los políticos -de todos colores y sabores- que están tan acostumbrados a que lo que dicen no lo van a cumplir. En cambio, harán otra cosa que les convenga más y ahí sí, se adornarán hasta el cansancio. También, dentro de estas reglas, está el de no quedarse con las cosas que no son nuestras, que, aunque suene muy lógico, le digo que es necesario recordarlo. ¿Cuánta gente ha prestado dinero que nunca le han regresado? ¡Ándele! Por ahí no se llega a la felicidad.

Al llegar a un lugar, ¡hay que saludar a los presentes! No cuesta nada y sí nos abrirá puertas o por lo menos ganaremos la buena voluntad de los presentes. Al llegar, se saluda; al irse, se despide… o de perdido se dice "con permiso". Es cortesía básica que debemos practicar y enseñar a nuestros hijos.

Si nos hablan, hay que responder y si no nos hablan, evitemos entrometernos en lo que no nos incumbe. Si no pidieron nuestra opinión, hay que pensar con cuidado antes de aventarnos a compartirla. Guardar silencio, muchas veces, se convierte en una gran virtud.

Si en un lugar ajeno rompimos algo, hay que hacernos responsables y ver la forma de repararlo o reponerlo; si ensuciamos, hay que dejar limpio, como estaba el lugar antes de que llegáramos, o incluso mejor. Al usar los baños, esto es especialmente importante. En concreto, hay que hacernos responsables de nuestra vida y nuestro entorno. ¡Así debe de ser!

Si no sabemos cómo hacer mejor una cosa, no debemos criticar al que lo está haciendo… y si sí sabemos, hay que ofrecer la ayuda. Porque si no estamos dispuestos a ayudar, lo mejor es no estorbar.

Debemos de ser agradecidos si alguien hace algo por nosotros… pero ¡auténticamente agradecidos! Hay que pedir perdón si nos equivocamos y ofendimos a alguien con nuestras palabras o acciones. Y si alguien nos dice, de manera sincera, un piropo o algo positivo, ¡hay que aceptarlo con gusto!

Y finalmente, para ser felices, la última regla es: si amamos a alguien, hay que decírselo, cada vez que sea posible.

ME COMENTA Gaby Herrera: Me desesperó algo el chiste de hoy: "Si lo que quieres es encontrar la paz, debes ir a California Sur". ¿Le puedo pedir un favor? Pórtese bien, y no coma tierra de las macetas. Pidámosle a Dios que la próxima vez el Espíritu Santo lo ilumine más.

LE RESPONDO: Roguemos porque así suceda y que no me enferme por comer tierra.

