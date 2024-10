¿EL PLANETA O LA PLANETA?

¿Se ha fijado usted que casi todos los planetas son del género masculino? Digo, no es por hacer enojar a quienes no creen en los géneros o cosas así pero: Mercurio, Júpiter, Saturno… Marte, ni se diga… todos "hombres". Bueno, del género masculino. Marte era el dios de la guerra y nadie osaba dudar de que este señor era muy macho… macho y gacho, porque luego le daba por ser arbitrario, sobre todo cuando los asteroides lo hacen enojar.

Venus representa a la diosa de la belleza, pero también es un nombre masculino. Dice uno: "¡Mira, allá está Venus! ¡Es ése -no ésa- que se ve muy brillante!"

De Plutón se dicen muchas cosas, muchos rumores… y es que cuando están diciendo el horóscopo y de repente le salen a uno con que "tu planeta es Plutón" pues no sabe uno ni por dónde viene la flecha. Ahora ya Plutón ha quedado descalificado y no se considera como antes cuando se le daba el trato de "planeta del Sistema Solar". Luego lo vuelven a hacer planeta y así se la pasan los científicos, entre que sí y que no.

Broma aparte, el comentario surge porque me parece curioso que la palabra "planeta" termina en 'a' y la mayoría de los sustantivos con esa terminación, en nuestro idioma, se refieren a sujetos femeninos. Pero planeta es masculino.

El único planeta que es netamente femenino y no deja lugar a dudas es el nuestro: La Tierra. ¿Por qué será? Quizá la explicación es que hacemos una identificación con la Madre Tierra. Sin embargo, cuando nos decepcionan, nunca decimos: ¡Uuuh, esto ya valió tierra! La Madre Tierra es la que nos da cobijo y sustento, la que pone a nuestra disposición lo necesario para que podamos subsistir.

Un planeta es un vagabundo. Bueno, al menos la raíz planus significa extendido, plano. Lo plano es lo que se extiende, se desparrama sin rumbo fijo y andar así es la definición de vagar.

En el griego ya aparece planet como errante. Eso quiere decir que los planetas eran acusados de andar siempre vagando… como si fueran muy "baquetones" y no tuvieran algo mejor qué hacer.

Se les acusaba de tal cosa porque se creía que esos cuerpos, que a simple vista se veían móviles, se dedicaban a andar errabundos por el cielo entre estrellas fijas y alrededor de una tierra también fija. Claro, por más cuerditas que fueran, los astrónomos antiguos nunca se iban a imaginar que su planeta, éste en el cual estamos, se está moviendo y girando constantemente. En esa época, Urano, Neptuno y Plutón todavía no hacían su debut en sociedad, así que lo que veían los astrónomos eran siete cuerpos aburridos que no tenían a dónde ir. A saber: el Sol, la Luna, -tenía nombre femenino pero como sabemos, luego resultó que no era planeta- Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno.

A la Luna le pusieron nombre femenino, ¿por qué cree usted? Pues porque su ciclo es de 28 días. ¡De veras! De hecho, la palabra mes, antes era men que significaba luna y en otros idiomas, empezando por el inglés, se parecen mucho mes y luna: month y moon.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] X: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Genaro Jordán: ¿Es "comelón" o "comilón"?

LE RESPONDO: Puedes decirlo de las dos formas y ambas están aceptadas. Comelón evolucionó de comilón, como le pasa a muchas otras palabras.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Quienes creen que el dinero lo hace todo terminan haciendo todo por dinero.