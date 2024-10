LA DIVINIDAD DEL ESTORNUDO

La palabra "estornudar" viene del latín sternutare, pero además es un verbo onomatopéyico. O sea, ya sabe usted, que quiere decir que su nombre sale del mismo sonido que se produce al ejecutar la acción. O sea que la palabra "estornudo" recuerda el sonido de un real y verdadero estornudo. Yo lo escucho más como "¡achú!" y no me suena mucho a la palabra, pero bueno.

En la antigüedad, cuando alguien estornudaba, los griegos le decían: "¡vivid!" o "¡que Júpiter te ayude!" Hasta cuando estornudaban se expresaban esos deseos a sí mismos: "Achú… ¡ay, que Júpiter me ayude, que buena falta me hace!" Ahora acostumbramos a decir "salud" al que estornuda, porque el estornudo puede ser una señal de que la salud del "estornudante" no está muy bien que digamos, así que se le desea salud… o deberíamos decir "¡buena salud!" pero ya está muy larga la frase y hay gente que estornuda mucho… qué flojera.

Nos devolvemos a la era antigua y la intención de desear salud a los que estornudaban era más intensa aún, comparado con la actualidad. Lo que pasa es que los egipcios y los griegos creían que el estornudo era una advertencia divina para comportarse de cierta manera. Si alguien andaba en malos pasos, coqueteándole a la comadre o en algún negocito medio raro, entonces había un Dios por ahí que le avisaba: "Aguas, abusa'o… En esas ondas no te metas porque te enzoquetas". Y la señal divina era poner al individuo a estornudar hasta que sentía que eso ya no era normal y se daba cuenta de que era una advertencia divina. "¡Ay nanita! Ya mejor le paro…" decía el antiguo tipo transa.

Entonces se hizo costumbre predecir tu futuro dependiendo de tu estornudo. Si estornudabas en la tarde, eran buenos augurios, o sea que algo bueno te iba a llegar, te iban a aumentar el sueldo, por ejemplo… o te sacarías la quiniela ganadora del futbol, o algo así. Ahora que, si estornudabas por la mañana, ¡cuidado! tu esposa ya como que anda con las intenciones de ponerte adornos de tipo bovino en la frente (cuernos); a lo mejor te iba a llegar la suegra a quedarse con ustedes unos días o alguna otra desgracia de ese tipo te iba a acontecer.

La persona que estornudaba al poquito tiempo de haber nacido es que iba a ser muy dichosa. El estornudar para la izquierda era una señal fatal mientras que a la derecha era favorable; si era para adelante… pues supongo que un poquito de cada uno.

Usted, por si acaso, estornude sanamente y con todas las ganas del mundo… no se guarde el estornudo porque ese sí que puede ser de mala suerte y pésimo para su salud.

Y si al estornudar un chistoso le dice: "salu…bridad te recoja", estornúdele en la cara, de puro coraje. ¡No, no se crea!

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Pedro Estrada: ¿Qué significa "en ciernes"?

LE RESPONDO: En cierne -debe usarse siempre en singular- es estar fecundándose la semilla de la vid. Estar algo "en cierne" es cuando apenas está empezando a formarse.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: El tipo aquel no tenía prejuicios. Odiaba a todo el mundo por igual.