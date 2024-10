MAESTRO, GENIO Y MEDIO LOCO

Se le consideraba como un excéntrico, narcisista y megalómano y ahora vemos que no era más que un niño grandote y su creatividad era como la de un chamaco que se imagina un montón de cosas que, para quienes somos muy racionales, nos parecen absurdas pero que él las ubica en su mundo y hace le sean lógicas y evidentemente reales.

Me refiero a Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domenech, conocido en el mundo del arte simplemente como Salvador Dalí, nacido en Figueras, España en 1904 y muerto ahí mismo 85 años después.

A Dalí se le conoce principalmente como pintor, pero era también escultor, grabador, dibujante, escenógrafo y escritor. En sus obras mostró siempre un estilo muy personal que lo identifica plenamente. En realidad era muy ecléctico y bueno, antes de seguir adelante, algunos lectores querrán que les aclare algunos de los adjetivos citados aquí y eso es precisamente lo que vamos a hacer.

El eclecticismo es una filosofía y sus seguidores son aquellos que adoptan preferentemente una postura intermedia en lugar de aceptar nada más soluciones extremas o bien definidas.

Excéntrico es algo que está "fuera del centro" y se le llama así a una persona extravagante, de raro carácter. El narcisista, es el que se comporta como Narciso, aquel personaje mitológico que se enamoró de su imagen reflejada en la superficie del río. Narcisista es aquel que se siente o se cree muy bello mientras que el megalómano es el que tiene delirios de grandeza.

En una entrevista le preguntaron: "Maestro, ¿es cierto lo que dicen que está usted loco?" La respuesta del genio artista fue: "El primero que dijo que Dalí está loco fue Dalí y la única diferencia entre Dalí y un loco es que yo no estoy loco". Una respuesta bastante loca, ¿no?

Confesó también en esa entrevista televisada que él, cuando era pequeño, quería ser cocinera -no cocinero, sino cocinera, así en femenino-. "Luego, cuando tenía seis años quería ser Napoleón. Ahora lo que más me gustaría es ser nada menos que Salvador Dalí…" Ok.

Dalí atribuía "su amor por todo lo dorado y excesivo, su pasión por el lujo y su amor por la moda oriental" a un linaje arábigo que remontaba sus raíces a los tiempos de la dominación árabe sobre los habitantes de la península ibérica.

Así fue el genio loco del siglo XX.

ME PREGUNTA Iliana Guajardo: ¿Qué significa la palabra ombudsman?

LE RESPONDO: Ombudsman en sueco significa literalmente "comisionado". Se le llama así a un defensor de los intereses del pueblo.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: No mueres de estar enfermo. Mueres de estar vivo.