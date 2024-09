ASÍ SE HA DICHO

En el idioma tenemos muchos refranes, cientos, miles de adagios y proverbios para todos los casos y todas "las necesidades", que le mencionaré algunos que me han llamado la atención.

Por ejemplo, me "suena bien" ese que dice "cada chango a su mecate" y que tiene equivalencia con "cada perico a su estaca" porque es del que nos agarramos para decir que hay que darle a cada quien lo que le corresponde o que cada quien se ocupe especialmente de lo suyo, o también para advertir al prójimo que "no te metas en lo que no te importa…" que muy a lo norteño sería: "No te metas porque te enzoquetas" entendiendo que el zoquete es el lodo, agua y tierra mezcladas en cualquier proporción.

"Cada chango a su mecate" es una expresión muy mexicana que los españoles citan como "cada mochuelo a su olivo" porque para ellos el mochuelo es un ave rapaz nocturna a la que por lo visto le gusta pararse en los olivos.

Los argentinos, en cambio, lo refieren como "cada carancho a su rancho", porque carancho también le llaman ellos a un ave de la familia de las falconianas, o sea que está entre la parentela del halcón. En otras latitudes sudamericanas el carancho es una especie de buho y el rancho se refiere a una choza o casa pobre.

Hay todavía otra expresión equivalente que es la de "cada gallo a su corral" y que de una manera un poco más explícita dice que "cada gallo canta en su feudo para hacerlo respetar", sabiendo cómo es el gallo de prepotente y que siempre está decidido a "partírsela" si algún otro espécimen plumífero se engalla y se le ocurre invadir dominios ajenos o que de alguna manera amenace con "volarle" su gallináceo harén.

Eso nos trae a colación otros refranes de gallos como el de que "el que es buen gallo dondequiera canta" que viene siendo como el de que "el que es perico dondequiera es verde" al cual para mayor claridad alguien le agregó "…y el que es cobarde dondequiera pierde" que si volvemos a los gallos en un loco afán de prepotencia podría ser: "el gallo que es bueno canta en su corral y canta en el ajeno", que casi llega a ser como "Jalisco que nunca pierde y cuando pierde arrebata…".

Otro refrán que me parece cautivante y muy demostrativo es aquel que dice: "¡cómo estará el panteón cuando desecha los muertos!" que llega a extremos inimaginables cuando se dice en su otra versión: "¡Cómo estará el infierno que hasta los muertos se salen!" y que equivaldría a exclamar: "¡Ay mamá, si éstos son los buenos, pues cómo estarán los malos!".

El carancho que mencionamos líneas atrás vuelve a aparecer en otro refrán de corte sudamericano que dice que "según el carancho es el rancho" que lo identificamos con el que elegantemente sentencia: "Conforma al batracio anuro corresponde el impacto pétreo", más conocido popularmente como "según el sapo es la pedrada".

Así se ha dicho el dicho.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] X: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Sergio Aldape: Los pronombres y los artículos, ¿a qué clase pertenecen?

LE RESPONDO: En este espacio le he comentado que existen nueve clases de palabras que luego se redujeron a seis, y esa reducción se hizo porque se considera que los pronombres son un tipo de nombres o sea sustantivos, los artículos modifican al sustantivo y por lo tanto son adjetivos y las interjecciones son palabras que equivalen a oraciones completas, por ejemplo: "¡Fuego!" que equivale a decir que el lugar se está incendiando, o bien, para ordenar a la tropa que dispare sus armas.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Dicen que el psicoanálisis es más corto en los hombres que en las mujeres, porque cuando se trata de regresar a la infancia, los hombres solo tenemos que dar un paso.