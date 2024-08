HAY MUCHOS PICOS Y PICUDOS

Normalmente decimos que un sujeto muy picudo es aquel del que se dice que "tiene más picos que una custodia", refiriéndose a la custodia en la que se guarda la hostia y usualmente tiene una serie de rayos o resplandores alrededor en forma de pico. Ese aspecto es lo que da lugar a la folclórica expresión. ¿La había escuchado usted?

Bueno, el picudo es un tipo que siempre se quiere pasar de listo, es tramposo, chanchullero. Esperando que el espíritu pícaro del mexicano no haga que se me juzgue alburero, voy a tratar aquí el tema del pico y de los picos. Yo lo quería tratar desde hace como tres meses y pico, pero no se me había hecho. Ahora sí, y la verdad es que ya me piqué.

En ese caso de los tres meses y pico, el pico indica una cantidad extra agregada y no definida. Tres meses y pico sabemos que son tres meses más una fracción que no llega a completar los cuatro meses.

Nuestra realidad mexicana está llena de "picos" como el pico de gallo, sabrosísima salsa que no podía ser más mexicana porque además de ser picosa presenta un aspecto tricolor por el chile, la cebolla y el tomate.

Cuando queremos advertirle a alguien que no revele un secreto, le ordenamos que "cierre el pico" o un poco menos agresivamente le pedimos: "tú, pico de cera" que equivale a decir "no digas nada", o más folclóricamente: "no rajes leña; no seas rajón".

La chica despechada porque su novio la "cortó", pasa frente a él con otro muchacho nada más para darle "picones" o sea, para picarle el orgullo y que el mozalbete se dé cuenta de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido y que ella está ahora más feliz estrenando acompañante.

Lo más difícil del tráfico en las grandes ciudades son las "horas pico" cuando parece que todos los vehículos decidieron circular simultáneamente con la expresa intención de desesperarnos.

A pesar de que México no es el país que consume más chile en el mundo, éste es un ingrediente que no puede faltar en los más clásicos platillos de la cocina mexicana y por lo mismo el verbo "picar" y sus derivados aparece a cada momento en nuestro hablar cotidiano.

Un "pique" en el futbol y en otros deportes es una aceleración repentina de las acciones, pero también puede suceder que dos jugadores traigan "pique" entre sí y que en cualquier momento se lo demuestren agarrándose "a trancazos".

¡Y pícale de aquí! Porque se ha terminado el comentario de hoy.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Sofía Gómez: ¿Qué es ortodoxo?

LE RESPONDO: Lo ortodoxo es lo que se apega estrictamente a lo establecido, el que sigue con exactitud las reglas de una doctrina.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: La principal causa de divorcio es el matrimonio.