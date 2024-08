SABIDURÍA PURA

Existen muchos libros de frases que contienen una buena dosis de sabiduría, así que me pongo a leerlas y, aparte de que me entretengo, encuentro en ellas una manera de pensar seria o profundamente acerca de muy diversos aspectos de la vida. Quiero compartirle algunas a continuación:

"El tedio es una enfermedad del entendimiento que no acomete sino a los ociosos". Es una forma elegante de decir: "Sólo se aburren los que no tienen nada que hacer, porque no saben buscarse sus ocupaciones". Con tantas restricciones de tiempo que nos marca la vida moderna, no entiendo cómo haya alguien que diga que no tiene nada que hacer. Ese es un pretexto de los que son flojos por naturaleza.

Por eso decía Erasmo de Rotterdam: "El que conoce el arte de vivir consigo mismo ignora el aburrimiento". Claro, en los ratos en que no hay actividad física, cuando no hay tareas pendientes, lo que puedes hacer es tener un encuentro contigo mismo. Después de reflexionar un rato tendrás que aceptar que hay muchos aspectos de ti mismo que no conoces porque tal vez no te has dado el tiempo de conocerlos.

Acerca del controvertido tema de la amistad, André Malraux decía: "Lo difícil no es estar con los amigos cuando tienen razón, sino cuando se equivocan". Muy cierto. Apoyarme cuando sabes que la razón está de mi lado, no tiene chiste. Aceptarme aún cuando sabes que estoy equivocado, es una forma muy clara de demostrarme que eres mi verdadero amigo, sin juzgarme ni criticarme. Ya habrá un momento adecuado para discutir aquello y ponernos de acuerdo.

Encontré una frase de Gabriel García Márquez que me llegó fuerte. Dice: "lo más importante que aprendí a hacer después de los cuarenta años fue a decir que no cuando es que no…"

¡Cuántos problemas podía haberme evitado si a tiempo hubiera pronunciado esa palabra! No… ¿por qué no? Pues porque no y eso basta.

Otro que decía frases muy sabias es don José Ortega y Gasset. Aquí hay algo de él. Dice: "La juventud necesita creerse, a priori, superior; claro que se equivoca, pero éste es precisamente el gran derecho de la juventud".

¡Qué gran sabiduría!

ME PREGUNTA Florencio Ortiz: ¿Cómo debe decirse: "grados centígrados" o "grados Celsius"?

LE RESPONDO: Ambas formas se consideran correctas.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Juzgaríamos con mucha más certeza a una persona por lo que sueña que por lo que piensa.