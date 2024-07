UNOS VERBOS ESTÁN BIEN Y OTROS NO

Todas las acciones que ejecutamos como parte de nuestro desempeño diario se expresan como verbos. Nada más déjeme aclararle que una acción no necesariamente implica movimiento o esfuerzo, y como muestra están: parar, dormir, descansar y hasta yacer, como se dice de un muertito cuando nada más está ahí y yace pero no hace nada, ni siquiera respira y está desempeñando la función de yacer. O sea que la acción no tiene acción, ¿se entiende?

Al conjugar los verbos simples, que forman parte realmente de nuestra vida cotidiana, aparentemente no tenemos problema: amar, comer, dormir. Yo como, tú amas, el duerme, etcétera.

Sin embargo, con un verbo tan popular como es el verbo "querer", se comete una pata con frecuencia diciendo: "…pediremos lo que querramos" y debería decir "… pediremos lo que queramos". Acuérdese bien para cuando se le ofrezca: La palabra querramos no existe en español.

El verbo "anexionar" es horrible y muchos tratadistas lo descalifican, alegando que el verbo es anexar y tienen razón. Lo malo para ellos es que si se usa mucho un barbarismo termina por ser "legalizado" por la Academia de la Lengua y ese es precisamente este caso: Anexar y anexionar ahora son sinónimos y su significado es "unir una cosa a otra con dependencia de ella".

Con el verbo promover y promocionar sucede algo parecido: "promover" es mover algo hacia adelante, o sea, hacerlo notar para provocar su aceptación o mejoría. La acción de promover es la promoción y luego en términos de la técnica de mercados, la acción se convierte ya no en promover sino en "promocionar", un verbo que nos parece horrible pero que también está ya en el Diccionario de la Lengua amparado por la costumbre.

La acción de acomodarse ampliamente en un asiento para estar más cómodo es "arrellanarse" y no arrellenarse en el sillón. La confusión se provoca al creer que el verbo proviene de "rellenar" el sillón, cuando en realidad su origen es "rellano" que es un espacio para descansar, como el del rellano de la escalera.

En fin, que si queremos hacer buen uso del lenguaje hay que tener cuidado con los verbos. No la vayamos a regar: yo la riego, tú la riegas, él la riega y todos la regamos.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] X: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Maribel Rocha: ¿Cuál es el significado de inverosímil y de versátil?

LE RESPONDO: Inverosímil es algo que no se parece a la realidad. Lo usamos como sinónimo de increíble, que no puede creerse. Versátil originalmente es el que cambia de opinión o de disposición con facilidad, alguien que es voluble. Modernamente se entiende por versátil aquel que tiene aptitud o disposición para hacer varias cosas muy diversas.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Si la vaca fuese honrada, el toro no tendría cuernos.