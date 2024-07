EL DULCE IDIOMA NÁHUATL

Por si usted no lo sabía, el náhuatl es la lengua "que suena bien, el idioma armonioso que acaricia el oído…" Sí, eso quiere decir la palabra náhuatl en el idioma náhuatl. ¡Qué bonito!

En algunos lados se produce confusión porque se dice que el náhuatl es el idioma azteca y se identifica a los aztecas como "el pueblo mejicano" en general. Ciertamente los aztecas hablaban el náhuatl pero también era éste el idioma de sus mortales enemigos los tlaxcaltecas entre muchos otros pueblos. Así que no es correcto usar azteca como sinónimo de náhuatl ni de mexicano, porque existen todavía unos 60 idiomas mexicanos y entre ellos ni el maya, ni el otomí, ni el tarasco pertenecen al grupo lingüístico hablado por los nahuas y hay que diferenciar muy bien a éstos -los nahuas- que eran el pueblo y el náhuatl que era su idioma.

Tampoco hay que confundir el náhuatl con el nahual -o nagual, según el diccionario- y que es parte de las creencias del México antiguo que persisten hasta nuestros días en algunos pueblos indígenas.

Según esta creencia, cuando nace un niño, al mismo tiempo nace en la selva un animal cuya suerte estará ligada a la del chamaco. Entonces el muchachito puede tener como pareja animal a un tigre -pero un tigre animal, no uno del equipo de futbol-, a un viborón de cascabel, a un águila o a una guacamaya. Si mi suegra hubiera sido de la época, seguramente le hubiera tocado ésta última, o la víbora… bueno, mejor no me desvío del tema.

Si tu tigre cae en una trampa de cazadores y se muere de hambre, en el mismo instante tú también "das el cuartazo". Por eso debes estar enterado de quién es tu nahual y respetarlo porque es como "tu ángel de la guarda" aunque en este caso sería más bien "tu alma gemela". Así es esta creencia.

Veamos ahora algunos de los vocablos náhuatl que persisten en nuestro idioma cotidiano. El tianguis es originalmente un tianquiztli, que viene siendo un mercado donde se ofrece todo tipo de mercancías, y la verdad es que parte de nuestra identidad como mexicanos es que ¡nos encantan los mercados!

La tilma es una capa como la que usaba el polémico vidente Juan Diego y en la que se estampó la imagen de la Virgen, según las creencias de los católicos. En náhuatl la tilma se llamaba tilmatli que puede entenderse como un sarape o una manta para cubrirse y se refiere especialmente a las de algodón que usaban entonces los hombres del campo.

En náhuatl la raíz toloa implica agachar la cabeza, hacer una reverencia o hacerse curvo y por eso da lugar a vocablos tan disímbolos como el toloache -en náhuatl toloatzin- que es una planta de efecto narcótico, o sea que te duerme y al dormir te hace inclinar la cabeza y te puede incluso envenenar lentamente, hasta que te agaches y ya no te vuelvas a enderezar para nada.

De la misma raíz toloa deriva el tololoche porque es redondo, es curvo por dondequiera que lo veas y también deriva el nombre de los toltecas, un pueblo de hábiles artistas y artesanos que veneraban al dios viejo que era el dios fuego, el dios de todo, al que por viejo imaginaban agachado, encorvado y ante quien ellos también inclinaban la cabeza para reverenciarlo.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

