Las palabras tienen la palabra

Cantar es producir con la voz sonidos melodiosos y normalmente se canta de alegría, es decir, cuando está uno muy contento aunque hay otro tipo de canciones que pueden denotar angustia, sobresalto o tristeza porque “también de dolor se canta cuando llorar no se puede” así lo decía Pedro Infante y luego también don Chente Fernández.

Cantar no es nada más entonar una canción, porque también decimos que cantan algunos animales como ciertas aves, caso muy común entre los pájaros como el cenzontle —puede escribirse zenzontle— o el ruiseñor, cuyos sonidos nos parecen hermosos cánticos, aunque quién sabe, a lo mejor el pájaro cuando “canta” lo que está haciendo es retar a un rival o tratando de enamorar a una pajarita que le gusta mucho, no lo sabemos.

Cuando los policías aprehenden a un presunto delincuente lo presionan para que “cante”, es decir, que “suelte la sopa”, o sea que confiese la verdad y la presión que se ejerce sobre el presunto culpable no es algo muy exquisito sino una serie de torturas que a veces el pobre infeliz confiesa lo que hizo y también lo que no hizo.

En el juego de beisbol, si viene el lanzamiento del pítcher y el bateador agita el bate pero no le pega a la pelota, es probable que el umpire, es decir el árbitro, “cante” escandalosamente un strike, con un grito que más parece un pujido provocado por un caso de estreñimiento.

En la mitología hay muchos cantos como el canto del cisne que se supone que cuando está a punto de morir le da por cantar y luego canta tan feo que se me hace que acaba muriéndose pero de vergüenza. También cuando le quieres decir algo muy claramente a alguien dices: “Pues ahora que venga le voy a cantar sus verdades…” y si hablo de cantar pues no quiero dejar pasar la añeja costumbre de cantar cuando estás en el baño, en la regadera, aclaro que es así porque si estás en el baño para otros propósitos fisiológicos, eso no es muy frecuente que lo haga uno cantando aunque sonidos generalmente sí hay, pero difícilmente pueden calificarse como cantos o canciones.

Y cantando me voy, al menos por ahora, despidiéndome de usted. Adiós, que le vaya bien.

