Las palabras tienen la palabra

En muchos lados escuchamos que “el interfecto por aquí y el interfecto por allá”, utilizando esta palabra: interfecto. El interfecto se entiende generalmente aquel al que se alude o bien el que interviene en una comunicación que en principio le es ajena. Así se piensa coloquialmente, pero el interfecto realmente es otra cosa.

El interfecto ya se murió. Si nos vamos a la etimología de la palabra, veremos que interficio en latín es matar y que interfecto es el participio irregular de ese verbo, o sea que decir interfecto es como decir matado o muerto, pero aclarando que “el muerto se murió” por una influencia externa, porque alguien decidió “darle chicharrón”, es decir, quitarle la vida por medios violentos. Hoy lo invito a comer, ¿qué se le antoja? ¿Qué le parece unos camarones rebozados? Inmediatamente nos hace preguntarnos: ¿por qué se les llama así o en qué consiste el rebozado? El rebozado es una capa de huevo batido en el que se baña cada camarón antes de freirlo.

El verbo rebozar nace de “poner un rebozo” o sea poner una capa que cubra totalmente a alguna cosa, en este caso al camarón. Pero no debemos confundir el rebozar con rebasar, porque ésta última es otra cosa.

Cuando se está en el supermercado y nuestro familiar no nos encuentra, nos “vocean” a través del sistema de sonido. Vocear significa dar voces y más vale aclarar que, aunque se oiga parecido a boxear, no se relacionan los dos verbos entre sí. Boxear es practicar el boxeo y a mí lo del box, como que no es lo mío. Por cierto, me acordé del box spring que es un anglicismo no aceptado porque es innecesario. Si traducimos el vocablo encontraremos que box es una caja y spring es un resorte. Entonces es una caja de resortes, algo como lo que conocíamos anteriormente como “tambor de resortes” pero encajonado, con los resortes escondidos como si nos avergonzáramos de tenerlos en la cama.

ME PREGUNTA Carlos Morales: ¿Cómo debe escribirse “asímismo”? ¿Junto o separado?

LE RESPONDO: Puede escribirse de ambas formas. Así mismo o asimismo. Lo único que habría que corregir es el acento o tilde. En “así mismo” el adverbio así lleva acento en la ‘í’. Al juntarse ambas palabras el acento debe desaparecer.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: En nuestras calles hay dos clases de peatones: los rápidos y los muertos.