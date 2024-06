MUY CRÍTICO EL DIACRÍTICO

Con frecuencia me preguntan: ¿cuándo la palabra "mas" lleva y cuándo no lleva tilde, o sea acento? La misma pregunta me hacen sobre la palabra "aún".

"Más" lleva acento cuando implica cantidad. De hecho es un adverbio de cantidad, pero eso puede dejarlo de lado para que no se haga bolas. "Mas" no lleva tilde o acento cuando va en lugar de "pero". Ahí le van unos ejemplos muy sencillos: "Échale más agua a los frijoles". ¿En este caso lleva o no acento? Pues claro que sí, si estás hablando de más agua, pues estás refiriéndote a una cantidad de agua.

El otro "mas", el que no lleva tilde es el que va en lugar de "pero". "Mas si no les echas agua a los frijoles se te van a quemar". Eso es como decir: "Pero si no les echas…" o sea que, en este caso, "mas" es una conjunción. Simplemente cuando "mas" va en lugar de "pero" o un equivalente como "sin embargo", no lleva tilde.

Con la palabra "aun" sucede algo similar. Cuando va en lugar de "todavía" sí lleva acento, pero cuando va en lugar de "incluso", no lo lleva. Ejemplo, con mucho gusto: "Voy a salir, pero aún estoy en la casa" es igual que decir: "Voy a salir, pero todavía estoy en la casa". ¡Claro! Ahí sí lleva acento.

El otro ejemplo sería: "Aun cuando yo no me encuentre, tú puedes llegar". En ese caso no puedes sustituir "aún" por todavía, porque lo resultante no tendría sentido, pero si lo puedes hacer con "incluso". "Incluso, si no me encuentro, tú puedes llegar". En este caso, "aun" no lleva tilde.

Este acento es el que llamamos diacrítico, y eso significa que sirve para diferenciar. Ya sabe que si aún va en lugar de todavía, sí lleva tilde o acento, pero si va en lugar de incluso, no se preocupe, no hay que acentuarlo. Este acento llamado diacrítico se usa con frecuencia, pero siempre es cuando se trata de diferenciar dos vocablos que se escriben igual pero significan cosas diferentes.

También sucede con la palabra "el" que es artículo y al mismo tiempo es un pronombre. En este último caso debe llevar acento y en el otro no. El ejemplo es muy sencillo: "El libro es de él". En el primer caso, la palabra "el" es un artículo: Dice "el libro" pero en el segundo "él", se está refiriendo sin nombrarla, a una persona, a "él" y en ese caso sí debe llevar acento.

Recientemente la Academia de la Lengua ha determinado que si no hace falta porque no haya confusión posible, puedes no utilizar el acento diacrítico…y eso ha provocado grandes discusiones. Si usted quiere, luego las comentamos.

ME PREGUNTA Perla Garza: ¿Qué significa exilio?

LE RESPONDO: La palabra exilio es sinónimo de destierro. Ocurre cuando una persona, por causas políticas, sale de su país a vivir en otro.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: El hombre que no es capaz de defender su libertad no es un hombre, es un siervo.