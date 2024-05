Las palabras tienen la palabra

Noto a algunas queridas personas de la tercera edad que tienden a pasar mucho tiempo diciendo que no están bien, que se ven muy mal y haciendo otros comentarios que me parecen negativos.

Claro, se entiende que existen los achaques propios de la edad, y que aparecen desde mucho antes y se van agudizando con el tiempo, pero yo les digo siempre: ¡qué bueno es llegar a su edad! Ya quisiera yo poder llegar a la edad avanzada y si es que llego, espero que sea con la mentalidad de estar bien para que la mente mantenga mi cuerpo en buen estado.

El biólogo inglés Lewis Wolpert ha hablado sobre el tema de la vejez y a él mismo — como a todos— la vejez le tomó por sorpresa y hoy se pregunta cómo pudo un joven convertirse en un viejo.

En su reflexión, menciona que no hay ninguna evidencia de que la vejez mate, porque no es una enfermedad. Muchos médicos todavía dicen que la gente muere de vieja, pero según Wolpert esto no es cierto y siempre hay una explicación para el fallecimiento de alguien, aún cuando tenga noventa, cien o más años.

Con la edad lo que llega es una incapacidad del organismo para luchar contra ciertas enfermedades, especialmente aquellas que aparecen por la senectud.

“Envejecemos por el uso y el desgaste, de una manera no muy distinta a la de cualquier otra máquina”. Los avances de la medicina nos han permitido pasar de una esperanza de vida de veinticinco años a más de ochenta. No obstante, estudios en animales han demostrado que manipular la genética para prolongar la vida podría ser una realidad.

Gracias a estos trabajos, los científicos han podido incrementar cinco veces el periodo de vida de la mosca de la fruta, por ejemplo.

Es cierto que las capacidades mentales disminuyen porque los de edad avanzada olvidan más ciertas cosas, pero el conocimiento adquirido permanece intacto, por lo cual una de las grandes ventajas de envejecer es la sabiduría y la experiencia acumulada. “Los viejos son mejores para comprender preguntas y detectar cosas absurdas, así como para atender tareas complejas”.

Entonces, recomienda el doctor Wolpert en su libro que si un viejo conocido le encuentra en la calle y le dice “te ves muy bien”, créale y disfrute intensamente del piropo.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios. [email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Lalo Squires: Hola, buenas tardes. Las abuelas solían decir “Jesús María y José” cuando relampagueaba y cuando alguien estornudaba decían “Jesús te ayude”.

LE RESPONDO: Mucha gente aún lo hace. Cuando algo causa sorpresa o susto, una frase así podría tomarse como un tipo de plegaria que proteja del mal que nos pueda pasar.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Dijo Sor Juana Inés de la Cruz: “Vale más consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades”.