Las palabras tienen la palabra

La frente es la parte superior de la cara, comprendida entre una y otra sien y desde encima de los ojos hasta que empieza la vuelta del cráneo. Esa es una definición muy detallada de lo que es la frente que llevamos todos en la cabeza —algunas más amplias que otras, debo decir—, pero hay muchas otras definiciones de la palabra frente.

La parte delantera de una cosa es el frente. Puede ser el frente de la casa o el frente del coche, es decir la parte frontal, a diferencia de los lados. La parte frontal de una casa es la fachada, la primera parte que se ofrece a la vista de esa casa o de un edificio.

También puede ser el anverso de una moneda, el frente de un libro o la primera fila de la tropa en formación. De hecho, cuando se pretende que la tropa avance hacia adelante el comandante les ordena ¡De frente…. arch! En donde arch es una forma corta de decir: ¡marchen! Y así avanzan los soldados que luego se ubicarán en el “frente de batalla”, donde se van a encontrar con el enemigo frente a frente, cuando ya estén allá en el frente de guerra en donde se dan hasta por la frente.

Cuando el cabello de una persona nace a muy poca distancia de las cejas, se dice que aquella persona tiene la frente calzada y si le dices algo a alguien y ese alguien reacciona con ira, enojo o miedo, se dice que arruga la frente aunque en realidad no la arrugue, sino que simplemente muestre su reacción en un gesto de desagrado. Si una persona es acusada de un delito que dice que no cometió, probablemente dirá que saldrá con la frente en alto o con la frente muy alta, aunque la siga teniendo donde siempre, pero es una forma de decir que tiene limpia la conciencia porque él no cometió aquel ilícito del que se le acusa.

El frente popular generalmente se refiere a un organismo del pueblo o de un grupo que está de parte de los trabajadores, por ejemplo, de un sindicato donde el líder dice que él “saca la cara” por sus agremiados cuando le hace frente a una situación difícil.

Mi tío era infiel a ojos vistos pues aparte de mi tía que era su esposa legítima tenía “un segundo frente” es decir una amante, a la que en México le decimos a veces “una querida”, una mujer con la que tiene relaciones íntimas sin estar casado con ella.

Con el tiempo, "la otra" lo abandonó y se quedó mi tío "sin Juan y sin las gallinas" como dicen en el rancho, es decir sin la esposa, sin los hijos y sin la amante y se arrepintió de lo hecho al grado de que dicen que se daba "con la frente en la pared".

ME PREGUNTA Mateo Prado: ¿qué significa ser una “chucha cuerera”?

LE RESPONDO: Se le llama “chucha cuerera” a una persona, hombre o mujer, que sea muy mañosa, astuta o ladina. Se dice que la expresión nació en España donde había unas perras (chuchas) que se comían hasta el cuero de sus víctimas.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Las grandes cosas se realizan por personas que perseveran e insisten en una misma idea.