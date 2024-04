MUCHAS GRACIAS

"¿Cómo se dice, m'hijito…?" "Gracias", pronuncia casi imperceptiblemente el chamaco todo apenado cuando su mamá le pide -voluntariamente "a fuerzas"- que le dé las gracias a la señora que amablemente le regaló una paleta. Y yo creo que está bien, porque es parte de la educación básica que debemos dar a nuestros hijos, el hecho de agradecer cuando alguien hace algo bueno por ellos.

Agradecer es una acción que también a los adultos frecuentemente se nos olvida, y no solamente para ser educados o "buena gente". El hecho de sentirnos verdaderamente agradecidos por todas las cosas que nos pasan en la vida - algunas buenas y otras no tanto- es algo imprescindible, porque todas ellas son pruebas fidedignas de que estamos vivos. ¡Eso mismo ya amerita dar gracias!

"¡Gracias, las que te adornan!", le puede decir cualquier persona a otra -hombre a mujer o viceversa- a manera de piropo, ya que las gracias son las facciones hermosas y atractivas que se pueden notar en esa persona guapetona… como se dice por ahí: "de muy buen ver y mejor tocar". Pero mejor no entremos en zonas escabrosas.

A mi sobrina le acaban de regalar un perrito, un cachorrito muy bonito y ella se emocionó toda… aproximadamente por una hora y luego ya que pasó la novedad, ya ni caso le hizo, o sea que ni "peló" al pobre perro. Pues es que muy bonito pero el pobre perrillo no hace ninguna "gracia", porque así le llamamos a la habilidad -del perro o cualquier otro- de hacer algo que nos divierte o sorprende. No, pues la única gracia del perro era la que dejaba en el tapete cuando le daban ganas "de hacer del baño". Este es otro de los usos que le damos al término gracia, aunque se trata de una forma irónica para describir algo que nos molesta mucho e irrita.

Debemos vivir en la gracia de Dios, según lo indica la religión católica. Así decimos para describir a todo aquello que beneficia a la vida.

En nuestros días no es extraño que a alguna celebridad que admiramos se le ocurra publicar en sus redes sociales alguna cosa de mal gusto. Si está ofendiendo a alguien más o escribe muy mal y lleno de errores, decimos que "cayó de mi gracia", porque al admirarlo le otorgábamos un valor que ahora, con la desilusión, le hemos quitado.

Mi comadre andaba furiosa, enojadísima porque ya era medianoche y su esposo -mi compadre-pues "ni sus luces", no había llegado a su casa desde que salió a trabajar. "No compadre, -me decía ella-al ratito que llegue le voy a decir "dos gracias" a tu compadre…" y le entendí perfecto porque decirle "dos gracias a alguien" es lo mismo que "decirle sus verdades". "¡Ahora me vas a oír, Rigoberto!"

Así podemos seguir con aplicaciones de la palabra "gracias", y todo gracias a que nos apasiona conocer sobre el lenguaje. Por cierto, la palabra viene del latín gratia que en su origen significa "alabar en voz alta".

Hay muchas frases con las "gracias": tiro de gracia, acción de gracias, golpe de gracia y más… Por lo pronto, ahora me toca despedirme de usted, no sin antes darle las gracias por leer las gracias que se me ocurren.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Maximino Montes: ¿se debe decir "antier" o "anteayer"?

LE RESPONDO: Puedes decirlo de las dos maneras ya que ambas son correctas.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: No abras los labios si no estás seguro de que lo que vas a decir es más hermoso que el silencio.