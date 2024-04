UNA ESTRELLA DE LA MÚSICA TRADICIONAL

Probablemente no sepa usted quién es María del Rosario Graciela Rayas Trejo. Y si le digo Tehua, a lo mejor sí la conoce. Tehua es el pseudónimo utilizado por esta gran mujer para convertirse en cantante.

Esa es Tehua -una palabra náhuatl que significa "tú"-, quien dedicó su alma a interpretar solamente temas tradicionales del país. "La música allí está, yo no puedo presumir que rescaté a la música mexicana tradicional. No la he rescatado, yo la he repetido y gracias a ello yo he sido rescatada por la música", ha dicho ante medios de comunicación.

"Tantas veces me mataron / tantas veces me morí, / sin embargo, estoy aquí / resucitando. / Gracias doy a la desgracia / y a la mano con puñal /porque me mató tan mal / y seguí cantando…

Esta canción se llama Como la cigarra, es de María Elena Walsh y la cantó Tehua en su último concierto, unas semanas antes de su muerte "en el actual momento de mi vida, después de enfrentar el cáncer".

Un cruel puñal con arabescos de oro, llevo en el pecho hasta la cruz clavado… En su repertorio había bellas, emotivas, viejas y a veces divertidas canciones de Tata Nacho, de Chava Flores, de Joaquín Pardavé o de Alfonso Esparza Oteo, entre muchos otros autores que Tehua interpretaba con una gran emoción que enmarcaba su melodiosa voz, tanto que el escritor poeta Jaime Sabines la calificó como "la voz abusadora de los pájaros".

Grabó una gran cantidad de canciones, sin salirse nunca de su línea como activa difusora de la música de su tierra, desdeñando el aspecto comercial que bien hubiera podido dejarle buenos dividendos. Desde los dos años se aficionó a la música mexicana e interpretó temas regionales populares en el México de principios del siglo pasado.

De esos temas rescatados del olvido destacan: La norteña, Cuatro milpas, Mi casita de paja o El jarabe loco, aunque la cantante no fue muy dada a conocer comercialmente, sus interpretaciones se escucharon a lo largo del país. Marchita el alma, muerto el sentimiento, mustia la faz y herido el corazón…

También le dio valor a viejas tonadillas plañideras o cantos comunitarios indígenas, canciones de antes y después de la revolución, hasta canciones románticas de la provincia mexicana. La estúpida nobleza del mocho y del traidor en lo hondo de su pecho ya siente su derrota, Adiós Mamá Carlota, Adiós mi tierno amor.

Hace 10 años que la tierna voz de Tehua se apagó para siempre… pero nosotros la recordamos como la gran cantante y representante de nuestra música que fue y seguirá siendo.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Rubén Salcedo: El gentilicio para Cadereyta Jiménez.

LE RESPONDO: Lo correcto es Jimenense.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Los proverbios y las máximas son el último recurso de los desamparados.