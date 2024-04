EL GANADO YA SE GANÓ

En la antigüedad no había dinero, simplemente porque todavía no se inventaba. Y no era muy necesario, al menos en aquél entonces… de hecho, cuando ya se había inventado, a mucha gente no le importaba porque la riqueza de un señor se medía más bien en función del ganado que tenía.

No había monedas, ni billetes, pero había reses. A ver, ¿cuántos bueyes quieres por ese esclavo? Pues que uno y medio… ¿Y cómo le hago para partirlo? Por eso, entonces mejor te vendo tres esclavos y te hago precio, me das tres bueyes por ellos. Te viene saliendo a buey por cabeza. Y más o menos así se supone que se hacían los negocios.

Ahora podemos explicarnos por qué a ese conjunto de animales domésticos, reses, ovejas y caprinos, se les llama ganado. Porque era la ganancia, la utilidad, los bienes que se obtenían o se pagaban al hacer negocios. En nuestros días, no andamos tan lejos de eso porque el patrimonio de una persona que se dedica al negocio pecuario, bien puede medirse por la cantidad de "cabezas" de ganado que tiene.

En griego pekus es una res y por eso al medio ganadero se le conoce como pecuario. Tal vez usted reconozca mejor el vocablo si le digo "agropecuario" que es cuando comprende agricultura y ganadería que por lo general son actividades conjuntas.

Peculio es la riqueza, el patrimonio particular de una persona. Usted habrá oído decir que alguien pagó de su propio peculio. Bueno pues ahí ya sale el origen de la palabra: pecus, pecuario, peculio.

Como "peculio" es algo propio, entonces también consideramos lo característico de una persona como algo peculiar. Una peculiaridad es pues, una característica que, por ser única, identifica específicamente a algo o a alguien.

El ganado era entonces la riqueza, el patrimonio de un señor o de una familia y la riqueza se mide con dinero, entonces de la misma palabra que traemos se deriva pecunia que viene a ser el dinero o la moneda. Habrá usted oído hablar de asuntos pecuniarios que son los que se refieren al aspecto monetario de un asunto cualquiera.

Tenemos aún, como una rama del mismo tronco, el término peculado, delito que consiste en usar bienes del erario para provecho personal. O sea, dicho en términos más folclóricos, "robarse la lana".

La lana misma, es también un modismo que usamos como sinónimo de dinero por la relación entre la lana que se obtiene del ganado ovino -los borregos y las borregas- y el beneficio monetario que se obtiene al venderla.

Y, ¡ah cómo nos hace falta la lana!

ME PREGUNTA Eréndira Madrigal: ¿cómo se le llama a una persona que ha perdido el sentido del gusto, o sea que no percibe sabores?

LE RESPONDO: Se le llama "ageusia" a esa afección.

