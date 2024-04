las palabras tienen la palabra

¿CÓMO SE LLAMA USTED?

Algunos no significan nada, pero muchos otros si tienen un significado específico. Me refiero a los nombres. ¿Usted sabe qué significa el suyo? Yo conozco algunos, ahí le van:

Gerardo es muy atrevido con la lanza -que no quiere decir que "se pase de lanza" que es cuando decimos de alguien que es demasiado "lanzado"- y Jorge es un agricultor. No necesariamente es cierto, pero al menos eso es lo que indican las raíces de estos nombres.

De pronto nos damos cuenta de que hemos pasado por la vida llevando un nombre, una palabra que nos identifica y hasta hay quien dice que influye sobre nuestra manera de ser y sin embargo no sabemos qué es lo que significa originalmente ese nombre, nuestro propio nombre.

Van más ejemplos. A Gastón, que no es un nombre muy común actualmente, lo imaginamos como uno de esos tipos a los que no les dura un peso en la mano porque inmediatamente compran algo con él, pero el nombre de Gastón no proviene del verbo gastar, por lo tanto, su significado es diferente, indica que se trata de un huésped o forastero, alguien que viene de otros rumbos.

¿Conoce usted a alguna Claudia? Pues hay muchas mujeres con este bello nombre, pero espero que no se decepcionen si les digo que su nombre significa originalmente que cojean… Efectivamente, el nombre de Claudio o Claudia procede del latín claudus que significa "cojo".

Felipe es "el aficionado a los caballos". Su nombre se compone de las raíces griegas filos, amigo e hippos, caballo, mientras que Fidencio o Fidel es el digno de fe, aquel que merece que se le tenga confianza. ¡Ándele, como Fidel Castro! Ajá.

Fernando es el que se atreve a todo por conseguir la paz y Adal es una forma corta de llamar a Adalberto que es aquel que relumbra de noble; sí, porque Adalberto significa precisamente "resplandeciente de nobleza" y luego dice como Chespirito: "se aprovechan de mi nobleza".

Hay nombres que no tienen ninguna complicación, como Pedro que es una piedra y que, según la creencia cristiana, Cristo lo llamó así al declararlo fundador de la iglesia. También es fácil imaginar que Octavio es el octavo, que Primo es el primero y que Félix es feliz.

Leandro es el hombre león, mientras que los Lauros y las Lauras son triunfadores, porque representan al laurel que es el símbolo del triunfo. Martín es el seguidor de Marte, dios de la guerra, o sea que Martín es guerrero. Flavio es rubio porque su nombre significa "de color amarillo" mientras que Albino es blanco y Rufino es rojo. Muy coloridos todos ellos.

Regina -que originalmente es Regino- es un nombre antiguo que se ha puesto de moda nuevamente, y este nombre le viene del Rey, que es el que rige, el que gobierna; Regina, por lógica, vendría de la reina. Homero en cambio es "el tinieblas", el que no ve y por eso se piensa que el autor de la Ilíada era invidente.

Yo tengo un amigo que su nombre es una auténtica contradicción, porque es argentino y se llama Modesto. ¿Me entendés, boludo? Así me dice… y yo muchas veces no le entiendo.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Gaby Flores: ¿Qué es una melopea? ¿Es un tipo de poesía?

LE RESPONDO: Una melopea es un texto que se recita "con cierta tonadita", como que se canturrea. También se le llama melopea al arte de hacer melodías.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Si lo que quiere es enviar una circular, por favor, no busque un sobre redondo.