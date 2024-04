PARA ESTAR BIEN, HAY QUE PAGAR

Cuando una persona le hace una "gachada" muy "pasada" a otra, o sea, que le hace alguna broma o algo que lo dañe de alguna forma, entonces la persona afectada se pone furiosa y le dice: "me las vas a pagar", frase fuerte y amenazante con la que asegura que cobrará venganza por el mal que le han provocado. Bueno, ¿y qué son esas cosas que le va a pagar? Pues las malas acciones, por supuesto.

"El que la hace, la paga" es una frase que otorga la responsabilidad de sus actos a cada persona. O sea que, si haces algo malo, eres responsable de pagar las consecuencias, aunque muchas veces sabemos que no es así. Al respecto, muchos aseguran que existe el karma, y que éste se encargará -como fuerza divina- de cobrarle a cada persona lo malo que ha hecho. Pero, ¿es eso el karma?

La palabra "karma" viene del sánscrito, que es un idioma sagrado y se forma por Kar que determina acción y man que es "pensador", por lo que significa algo parecido a "lo que hace el pensador". La idea del karma es que representa una fuerza que se genera como resultado de las acciones de la persona y esa fuerza tiene consecuencias para determinar cómo será su próxima reencarnación. Como dijo el albañil: en concreto, quiere decir que si te portas bien ahora, crearás buena energía para tu próxima reencarnación, pero si te portas mal, entonces tendrás mal karma y las pagarás "toditas todas"… pero hasta la próxima vida.

Cuando de niños andábamos en casa de mi abuelo corriendo como locos por todos lados, salía él -mi abuelo- a decirnos: "¡Ya no corran muchachos, apacígüense!", o sea, que ya nos aplacáramos. Me acordé de este verbo "apaciguar" porque resulta que "pagar" viene de pacare, que significa precisamente eso: apaciguar, calmar… y se entiende, porque bien que se apacigua uno cuando es día de pago, ¿a poco no?

Así que, para mantener la paz, hay que pagar, porque en el origen mismo del verbo "pagar" tenemos al latín pacare que significa "pacificar" y éste -pacare- se deriva de pax, que ya sabemos que significa "paz" pero en su sentido original, se refiere a un buen vínculo que existe entre dos cosas o personas… por esa razón se habla tanto de la paz en las religiones, por el vínculo o la buena relación que debe existir con Dios.

La moraleja es que, para poder estar bien con Dios, hay que estar en paz y para lograr la pacificación, es necesario pagar… así que ¡paguemos todos!

ME PREGUNTA Humberto Montes: "Hace tiempo escuché la palabra 'ipegüe' pero no sé lo que significa, ¿usted sabe?"

LE RESPONDO: Encontré que, en Nicaragua, "ipegüe" es una propina o regalo que se da a manera de agradecimiento.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: El karma es como las tarjetas de crédito: disfrutas ahora, pero pagarás después.