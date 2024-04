Las palabras tienen la palabra

Cuando llegamos a un restaurante y buscamos una mesa para sentarnos, nunca falta alguien que haga la aclaración: "Bueno, nos vamos a sentar en las sillas, no en la mesa".

Habrá que aclararle a esta persona que nos vamos a sentar a la mesa y no en la mesa, lo cual es tan obvio que no necesita aclararse y que la expresión "buscar una mesa para sentarse" es completamente válida.

Yo aprendo muchísimo de los mensajes que me envían aquellos que hacen el favor de leer mis columnas, especialmente aquellos que son asiduos, es decir constantes o frecuentes y les agradezco que se tomen el trabajo de hacerme llegar sus dudas porque me ponen a chambear para investigar.

Un lector me pregunta: ¿cuál es el femenino de la palabra aprendiz? Yo luego luego pensé: aprendiz es igual para ambos géneros, el hombre es aprendiz y la mujer también. Sin embargo, lo busqué en el Diccionario de la Lengua Española y con sorpresa encontré que los académicos aceptan, o más bien dicho, proponen que se use el adjetivo aprendiza, algo que yo ni me imaginaba.

Otro amable lector me preguntaba el otro día sobre la palabra rapor y allá voy a buscar información en otras fuentes porque en el Diccionario de la Lengua no viene. Encontré que la palabra rapor viene del francés rapport y llega a nosotros a través del inglés. Se refiere a hacer empatía con otra persona, establecer comunicación con alguien con quien se tiene cierta afinidad y es una palabra que se utiliza mucho en el ámbito corporativo… ya sabe usted, por aquello del team work, o sea, el trabajo en equipo. El significado original de la palabra rapor es "reflejo".

Una amiga y lectora frecuente de mis comentarios me pregunta si en un porcentaje es correcto poner el símbolo % o debe escribirse las palabras "por ciento" y cuando debe usarse una o la otra forma. Pues en el Diccionario Panhispánico de Dudas encontramos una regla que dice que cuando se escribe el porcentaje con números, se usa el símbolo, -por ejemplo: 35 %- pero cuando se expresa el porcentaje con palabras, el porcentaje mismo, también se debe expresar con palabras. En ese caso sería, por ejemplo: "el treinta y cinco por ciento" y no "el treinta y cinco %". Me parece obvio y razonable.

Tener muina es un mexicanismo que significa estar molesto, ofendido. En el Diccionario de la Academia no lo aclara, pero en el Diccionario de Mexicanismos, sí. Dice que muina es una descomposición de la palabra mohína y ésta sí viene en el Diccionario de la Lengua. Aclara que mohíno o mohína -con acento en la 'i'- significa triste, enojado o disgustado.

Entonces ahí le encargo que me siga preguntando cosas. Se lo voy a agradecer con muchas ganas.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Humberto Villarreal: ¿Qué quiere decir palmaria?

LE RESPONDO: Palmario (o palmaria) significa claro o patente, manifiesto. Es algo tan evidente como la palma de la mano.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Al que madruga, Dios lo arruga.