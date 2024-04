NO SE TRATA DE SER TAN SOLEMNE

Una persona me comenta que el idioma no es un juego, que es algo muy importante como para tomarlo a la ligera. Seguramente cree que uno debe ponerse muy solemne y utilizar palabras rebuscadas. Pero, ¿quién le puso al idioma la etiqueta de solemne? ¿Quién dice que para hablar bien es imprescindible que casi nadie te entienda?

¿Cuál es el complejo que impulsa a un médico a llamarle hematoma a un moretón cuando está hablando con su paciente? Si le dice: "Señora, su hijo presenta un hematoma en la región parietal derecha como quien va en dirección al occipital…" y a la pobre señora le parece que el chamaco se está muriendo de cáncer… Por qué no simplemente: "señora, su hijo tiene un chichón… no se preocupe." ¿Por qué no?

Para hablar bien no es necesario utilizar palabras que sólo uno conoce. Fíjese: Un beso y un ósculo es lo mismo. Ahora, si un muchacho le pide a su novia un beso, pues ella se lo da con gusto, pero si le pide un ósculo quién sabe cómo le vaya.

Con respecto al significado y origen de las palabras surgen mil dudas. ¿Por qué se le llama así al baño María? ¿Porque no baño Petra o baño Juana? Pues porque lo inventó una María… ¿María Félix? No señor.

Un autor dice que el baño María viene del árabe maharí que quiere decir agua caliente. Otros dicen que no, que es una traducción errónea de una expresión del griego medieval que significa "el horno de María". Son versiones, pero ¿cuál es la correcta? No sabemos.

Lo importante es que el idioma tiene la virtud de que sabe despertar nuestros afanes investigadores. Además, el idioma es pura historia; si tomamos un diccionario etimológico veremos que, sin necesidad de escarbarle mucho, la mayor parte de las palabras tiene una historia o una anécdota que contar.

¿Que de dónde saco tanta cosa, tanta información, tanta curiosidad? Pues ahí está todo en las palabras. Por ejemplo, la palabra miniatura. Si le pregunto, ¿cuánto debe medir un objeto para ser considerado miniatura? ¿Qué diría? ¿Un centímetro, medio? Pues no. Puede haber miniaturas de dos metros de largo por uno de ancho… ¿quién dijo que no se puede?

Como tal vez le suceda a usted, siempre me había imaginado que una miniatura era algo de tamaño mínimo, pero viendo el diccionario etimológico me doy cuenta de que no es así.

La palabra "miniatura" proviene del nombre del minio que es un mineral de plomo que se usa para pintar el color anaranjado. Entonces una miniatura es una pintura realizada con minio.

Fíjese nada más.

ME PREGUNTA el doctor Genaro De la Fuente: ¿Es correcto el uso de la palabra "gente" como plural?

LE RESPONDO: La palabra "gente" es un sustantivo colectivo y siempre ha podido pluralizarse. Lo que era considerado incorrecto hasta hace poco tiempo es usarla como sinónimo de persona. Ahora ya está aceptado así por la Academia de la Lengua.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: La mejor manera de librarse de la tentación es dejarse caer en ella.