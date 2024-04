¿HABLAMOS BIEN, MAL O BIEN MAL?

Existen mitos acerca del tema del lenguaje que frecuentemente, con mucha facilidad, damos por ciertos.

Afirmamos, por ejemplo, que nuestro español es muy difícil, mucho más difícil por ejemplo que el inglés. Pero si lo comparamos con el japonés o con el chino, ahí la cosa cambia. Yo creo que cada idioma tiene su grado de dificultad. Ciertamente si comparamos el español con el inglés en cuanto a las conjugaciones verbales, pues sí resulta más complicado, pero eso no lo es todo como para juzgar de esa manera al idioma.

No es raro que me hagan el siguiente comentario: "Hablamos muy mal en México, ¿verdad?" Yo les contesto que sí, hablamos muy mal en México…y también en Colombia, en Italia y en todo el mundo. Porque, ¿qué es hablar mal? Habría que definir eso primero. No podemos decir que se habla mal o bien en un lugar determinado si ni siquiera podemos definir con claridad lo que significa "hablar bien".

Le cité intencionalmente a Colombia porque hay el dicho muy difundido de que en la tierra de García Márquez todo mundo habla muy bien el español. El mismo Gabo no fue muy elegante cuando tituló una de sus novelas recientes como "Memoria de mis 'sexoservidoras' tristes", utilizando en lugar de "sexoservidoras" un vocablo más común y de sólo cuatro letras que yo no podría reproducir aquí.

No estoy diciendo que ese título signifique que el pueblo colombiano o el "Gabo" sean mal hablados, sólo afirmo que no hay fundamento para decir que dentro de las fronteras colombianas la gente se preocupa más por el buen uso del idioma que en Venezuela o en Chile o en cualquier otra parte. Es un factor que no parece fácil de medir.

También veo que existe una preocupación muy generalizada porque con la llegada de Internet, los jóvenes, hoy más que nunca, "están destrozando el idioma" escribiendo ke con 'k' en lugar de 'q' y cosas de ese estilo. Pero no, es necesario tranquilizarse… si alguien hace mal uso del idioma es su problema, al idioma no le pasa nada. Ese es otro mito.

Claro que es importante enseñar a los niños, desde pequeños, el uso correcto de la lengua, pero el hecho de que haya muchos que lo usan mal, al idioma no le afecta. Es un hecho totalmente independiente. Lo que afirmo aquí -y lo aclaro para que no se me malinterprete- es que al idioma no le pasa nada… Por el idioma no se preocupen.

No hay que confundir la natural evolución de una lengua -que es inevitable- con el hecho de que sea corrompida o descompuesta porque muchos hagan mal uso de ella.

Así que estemos tranquilos y conscientes de que utilizar la lengua correctamente es una decisión personal.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Sayra Quiroga: ¿qué significa la palabra escarnio?

LE RESPONDO: El escarnio es burla. Hacer escarnio de una persona es burlarse de ella.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Nosotros matamos al tiempo, pero el tiempo, a nosotros, nos entierra.