Las palabras tienen la palabra

ESTAS PALABRAS NO SON DE AQUÍ

Hoy tengo para usted algunas palabras que son de jueras -forma coloquial para decir que son de otro lugar- o sea que tienen su origen en otros idiomas. Por ejemplo, la representación máxima del macho mexicano: el mostacho. La mayoría de los idiomas usan esa palabra, mostacho o algún derivado de ella. Mostacho viene del griego y se refiere al labio superior.

La otra opción para esa palabra es "bigote", la que surgió en España como sinónimo de "el que jura y blasfema". La leyenda dice que, en la Edad Media, los normandos introdujeron la moda del mostacho. Ellos eran "muy maldicientos", a cada rato proferían juramentos en inglés arcaico y siempre estaban diciendo bi got, en lugar del actual by God.

Es curioso que la misma exclamación bi got dio origen en inglés a una palabra de significado totalmente diferente: bigot, que se aplicaba inicialmente a los fanáticos religiosos y después también a fanáticos racistas, y así se quedó como "una persona obstinada que no acepta a los miembros de un grupo en particular".

Ahora vámonos con la palabra fornicar, que deriva del latín fornice, que significa "curvatura inferior de un arco", ya que bajo las bóvedas de los puentes y callejones era donde se podían alquilar los servicios de las prostitutas romanas.

Dicen que un emigrante escocés, de apellido McCanna, instaló un bar en Buenos Aires. El bar fue muy popular por las fantásticas historias que contaba McCanna y éstas tenían tanta fama, que en Argentina la palabra "macana" llegó a ser sinónimo de mentira o exageración. Más adelante, "macana" dio luz a la palabra "macanudo" que se refiere a algo estupendo o magnifico. Así dice la historia.

Dicen que cuando los españoles llegaron a Canadá, no encontraron oro, solo desolación y mucho frío y que por eso le llamaron "acá nada" a Canadá. Otra versión, que me parece un poco más probable, dice que proviene de la palabra iroqués kanata, que quiere decir "pueblo".

Cuando le decimos "don" a alguien, a mí me dijeron de pequeño que significaba: "De Origen Noble". Ahora no creo que sea esa la verdadera. La que sí creo es la que asegura que proviene del latín dominus que significa señor.

Entre nosotros los mexicanos tenemos la palabra chile, que tiene fuertes implicaciones picarescas. Hay un chiste que sólo se entiende cuando se sabe que en inglés chilly quiere decir frío y pretty quiere decir "bonito" y también quiere decir "mucho o bastante".

Cuentan que una vez un gringo iba manejando y tuvo que parar en la carretera para hacer pipí. Era una noche muy fría. Cuando el gringo encontró un lugar apropiado se puso a hacerlo y vio que a un lado estaba un mexicano ocupado en lo mismo. Para hacer un poco de conversación, el gringo le dice al mexicano: pretty chilly! o sea: "mucho frío". Entonces, el mexicano orgullosamente le contestó: thank you!

No le entendí.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Gaby Franco: ¿Es correcto decirle a alguien que es atrabiliario porque no es justo con los demás?

LE RESPONDO: Probablemente este usted confundiendo "atrabiliario" con "arbitrario". El arbitrario es injusto en la aplicación de las leyes y el atrabiliario es un tipo que se violenta con facilidad.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Está bien ser abstemio, pero con moderación.