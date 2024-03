Las palabras tienen la palabra

El español y el italiano son lenguas que se parecen mucho, y es obvio si consideramos que tienen el mismo origen. Sin embargo, hay elementos que las diferencian plenamente.

Por ejemplo, en español el plural generalmente se forma con la terminación en ‘s’, mientras que en italiano el plural se forma con la terminación ‘i’. Tutti frutti entonces quiere decir “todas las frutas”.

En situación parecida están los grafiti y los paparazzi. En italiano un gráfico o un grabado es un grafito y un fotógrafo de esos que se pasan la vida correteando a los artistas para retratarlos sin permiso, es un paparazzo. Al hacer plurales ambos vocablos se convierten en grafiti y paparazzi.

La palabra grafiti ya está en principio aceptada por la Academia de la Lengua Española, sólo que eliminándole la doble ‘f’, porque en español no se acostumbra usarla doble.

Se dice que paparazzo surge de un nombre propio. Así se llamaba el fotógrafo de artistas que aparece en la película La Dolce Vita de Federico Fellini. Esta película tuvo un enorme éxito, tanto que se acuñaron dos expresiones que ya se han incorporado a muchos idiomas: los paparazzi como se les llama ahora genéricamente a todos esos fotógrafos del escándalo y La Dolce Vita que es una expresión muy usada en una gran diversidad de idiomas para referirse al que vive la vida en forma placentera, es decir, dedicado de tiempo completo a los placeres mundanos. La palabra paparazzi no está incorporada a la lengua española, por lo tanto, debe escribirse en cursivas.

¿Y qué tal el espagueti? Pues ese es otro caso similar, aunque debo recalcar que estas ricas pastas no nacieron en la “Bella Italia”, pero sí podemos decir con seguridad que ahí se les bautizó con ese nombre y se promovió su uso por todas partes del planeta.

Originalmente la palabra es spaghetti, y si me lo permite, ahí le voy con la explicación: spago en italiano significa cordón. spaghetto es un diminutivo equivalente a cordoncito. Pero como la pasta no es uno sino muchos cordoncitos, entonces hacemos el vocablo plural y nos queda un sabroso spaghetti a la boloñesa o si lo prefiere se lo podemos preparar al Alfredo con unos camaroncitos, o a la putanesca o bien al burro. La palabra burro, aunque no lo parezca, en italiano se refiere a lo que nosotros llamamos mantequilla. Ahora, nada más porque le tengo mucha confianza le voy a comentar lo siguiente:

Los putti eran un motivo ornamental recurrente del Renacimiento italiano y del Barroco. Un putto es la figura o escultura de un niño en forma de cupido o querubín. La palabra putto proviene de Italia y significa niño. Como estos angelitos se veían muy femeninos, de ahí surge la otra acepción de la palabra que se refiere a… bueno, para qué me hace que se la diga, ya sabe usted a cuál me refiero, ¿verdad?

ME PREGUNTA Felipe Méndez: ¿Cuál es la diferencia entre preocupar y mortificar?

LE RESPONDO: Los verbos preocupar y mortificar tienen significados diferentes. Sin embargo, en ciertos casos se pueden aplicar como sinónimos. Preocuparse es estar intranquilo, temeroso o angustiado; mortificar también se aplica con frecuencia con ese mismo significado, aunque tiene otros también.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: La juventud sería ideal si llegara un poco más tarde en la vida.