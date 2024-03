Las palabras tienen la palabra

ME VOY DE ESPALDAS

"La presunta víctima presentaba tres balazos en la espalda que le causaron la muerte…" así decía la noticia pero, ¿por qué la presunta víctima? Presunta quiere decir presumida, pero no en el sentido de ostentosa, sino de lo que se presume, lo que se supone, y si la víctima estaba ahí, muerta todita, de pies a cabeza, con tres agujeros de bala en la espalda, entonces ya no había nada qué suponer, estaba muerta sin remedio. El presunto sería en todo caso el que la asesinó, porque de eso, sería lo normal que todavía no hubiera seguridad de quién fue.

En el medio policíaco se debe considerar presunto al culpable de un delito, aún cuando haya todas las evidencias de que él fue el que lo cometió. No se debe decir en los medios de comunicación que "el asesino es fulano…" hasta que no se haga un juicio y se demuestre irrefutablemente que el tipo en cuestión es culpable.

Como dijo cínicamente el asesino de Rosita Alvirez: "Pos la maté, la mate…" Así decía la canción de El Piporro en la que la historia era que "nomás tres tiros le dio" Hipólito a Rosita, con la suerte de que de los tres, sólo uno era de muerte.

Cuando un político apoya a otro para que gane en algún puesto se dice que se le da un respaldarazo, palabra que me resuena en los merititos tímpanos. ¿Por qué el respaldarazo? Lo que pasa es que se están confundiendo el respaldo y el espaldarazo., pero el respaldarazo es un sustantivo que no existe.

En la época de la caballería andante se hacía una ceremonia ritual cuando a un tipo del pueblo se le "armaba caballero". Parte del ritual consistía en que el rey le colocaba la espada en la espalda simbolizando que le otorgaba su confianza para que se desempeñara como caballero en defensa de las causas justas. A esa parte de la ceremonia se le conocía como "el espaldarazo" y ese vocablo se quedó como sinónimo de "voto de confianza".

Y ya que hablamos de espaldas… o sea, de frente pero de la espalda, si decimos que alguien está "hablando a mis espaldas" es que están tramando algo contra mí sin que yo me dé cuenta, están ocultos y me quieren perjudicar.

En cambio, si algo me sorprende mucho, diré que me "caigo de espaldas" o "me voy de espaldas", porque es una frase que ejemplifica lo que pasaría si me desmayara por la impresión que me causa aquel asombro.

Aquellos inmigrantes que entran ilegalmente al territorio de los Estados Unidos se les llama "espaldas mojadas" porque muchos de ellos nadan en el Río Grande para cruzar la frontera y pues se les moja la espalda y todo lo demás.

Y finalmente -porque ya no tengo espacio- está el guardaespaldas, que es aquella persona que le protege todo el cuerpo -no nada más la espalda- a otra, que generalmente es un personaje importante. Se llama gruadaespaldas porque le guarda la espalda, ya que ésta es por donde lo pueden atacar por atrás sin que se dé cuenta de ello… bueno, por la espalda y por cualquier otro lado que no sea de frente, pero para no entrar en detalles, mejor me despido. ¡Adiós!

ME PREGUNTA Justino Rodríguez: Leí en un libro la palabra "estagirita", ¿sabe usted qué es?

LE RESPONDO: A lo mejor estaba leyendo algo sobre Aristóteles, porque él era estagirita, o sea que nació en Estagira, antigua ciudad de Macedonia.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Cuando no sepas a dónde ir, sigue el perfume de un sueño.