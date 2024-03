ACABEMOS CON LAS DUDAS

En el año 2005, la Real Academia Española de la Lengua y la Asociación de Academias de la Lengua Española publicaron el Diccionario panhispánico de dudas con la intención de normar criterios y aclarar de una vez por todas tantas dudas que surgen constantemente acerca de nuestra manera de hablar. Este diccionario, aunque se publicó hace 19 años, está en constante adaptación y renovación, y al menos en su versión en Internet, está disponible la segunda edición, aunque está todavía en desarrollo.

¿Se ha logrado el objetivo de normar criterios? Algunos dicen que no del todo; por lo menos en mi caso, al consultar este diccionario, le confieso que cierta información que yo ya tenía bien definida, ahora vuelve a calificar en la categoría de lo dudante, lo cual me hace cada vez más consciente de la evolución que tiene el idioma, que cambia todos los días como si fuera -que en realidad es- un ser vivo.

Hay muchos casos. En alguna ocasión señalé como falta grave el hecho de pluralizar los vocablos jabalí, rubí o pirulí solamente agregando una 's' al final, pero ahora resulta que no. El Diccionario Panhispánico de Dudas (DPD) dice que usted puede decir rubís o rubíes, jabalís o jabalíes y pirulís o pirulíes, como le parezca mejor. Bueno, la regla ya cambió, o tal vez no cambió, admito la posibilidad de que yo la hubiera entendido equivocadamente, y confieso mi culpa si así es el caso.

Igualmente están los bambús y los bambúes, los tabús y los tabúes… "y los menús también, ¿verdad?" preguntaría cualquiera casi afirmándolo y la respuesta es: "no". En el caso de los menús, el DPD aprueba a medias y definitivamente desaconseja el plural menúes, recomendando mejor usar el plural "menús". ¿Por qué a los menús no los trata igual que a los tabúes o que a los hindúes? Pues no lo sé, pero así es. En el caso del buró, su plural es: "burós" y no se considera correcto "buróes".

Los problemas y las controversias son básicamente en palabras terminadas en í, en ó y en ú tónicas -acentuadas- porque con los papás y las mamás, con los cafés y los rajás, no hay dudas.

Con el sustantivo "si" hay una curiosa observación. El DPD establece que, si me estoy refiriendo a la nota musical "si", el plural debe ser "los sis", pero si me refiero al adverbio afirmativo "sí", el plural tendrá que ser "los síes".

Siguiendo con lo dicho anteriormente, el plural del sustantivo "yo" es "los yoes", así que el alter ego en singular será "el otro yo" pero en plural será "los otros yoes".

Algunas palabras -principalmente extranjerismos- nos llenan de dudas a la hora de pluralizar. Por ejemplo, el plural de club es clubes y no clubs, el plural de tráiler es tráileres y no tráilers. También no olvide que el plural de escáner es escáneres, que el de lord es lores -no lordes- y de una vez apréndase también que plus -que significa más en latín- se pluraliza como pluses. ¿Le suena raro? Pues a mí también pero así es, como el plural de jersey es jerséis y el plural de hipérbaton es hipérbatos.

"¿Qué es eso que mencionó ahí?" tal vez preguntará alguien. Bueno, hipérbaton es una palabra en latín que significa transposición. En gramática, el hipérbaton o hipérbato es un sustantivo masculino que consiste en invertir el orden que en un discurso habitualmente tienen las palabras. Es decir, por ejemplo, decir "gran sorpresa causado me ha…" en lugar de "me ha causado gran sorpresa".

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Augusto Cárdenas: Cuando los nombres de los días de la semana, o de los meses, aparecen dentro de una frase (no al inicio), ¿deben escribirse con mayúscula o no?

LE RESPONDO: Los nombres de los días y de los meses deben escribirse con minúscula, a menos -obviamente- que vayan a principio del párrafo o después de un punto y seguido.

