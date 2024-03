las palabras tienen la palabra

Y MARZO OTRO POCO

Se acabó el mes de febrero, al que le ponemos el adjetivo de "febrero loco", y ya estamos en marzo, que está "otro poco", o sea, todavía mas loco que febrero, porque son meses en el que el estado atmosférico es muy cambiante: un día hace mucho frío, el otro hace mucho calor y ahí anda uno poniéndose y quitándose la chamarra como loco. En cuanto al estado del tiempo, cualquier cosa puede suceder.

Así entramos en el tema de "los locos" porque loco es un adjetivo que se aplica en muy diversas formas en nuestro lenguaje de todos los días. Por lo pronto, cuando alguien nos dice algo difícil de creer o de aceptar es muy normal que exclamemos: "¿Qué te pasa? ¡Estás loco!" aunque sepamos perfectamente que la persona no tiene ni un miligramo de locura y que está perfectamente cuerda.

"No finjas demencia" le decimos a alguien que "se está haciendo loco" porque en lenguaje coloquial, hacerse loco es desentenderse de algo o hacer como que no entiende cuando realmente comprende perfectamente lo que le están diciendo. Por eso lo de "no finjas demencia", que es igual a "no hagas como que estás demente, o más coloquialmente: "no te hagas que la Virgen te habla".

Eso me recuerda también una curiosidad: el hecho de que se diga que alguien está "loco de atar" y otra persona está cuerda cuando lo que podría atarse es la cuerda, ¿no le parece? Bueno, equis.

Cuando en mi casa no hay orden, todo el mundo habla y grita y reclama y nadie escucha, decimos que "esto es una casa de locos" y a la verdadera casa de los locos se le da el nombre "oficial" de manicomio, palabra que viene del griego mani -manía- y komeos que significa cuidar. O sea que el manicomio es el lugar en el que se cuida a los "maniáticos" o sea a los que sufren algún tipo de locura.

En nuestro ambiente artístico, el más fiel representante de los dementes fue el actor y comediante Manuel Valdés, conocido por muchos años como "el loco Valdés", un adjetivo que el actor se ganó a pulso con sus divertidas locuras en cine, en teatro y sobre todo en la televisión.

Hay diversos dichos y refranes que aluden al tema como aquel de que "cada loco con su tema" que se aplica cuando varias personas hablan de diversos temas al mismo tiempo, creando fuertes confusiones en la conversación.

El dicho que se me viene a la mente y que contiene el adjetivo de referencia es "a tontas y a locas" que se aplica cuando se hace algo sin un plan determinado, nada más "a cómo va saliendo".

Existen muchas locuras más, pero por el momento mejor me hago loco porque se ha acabado el espacio. ¡Hasta luego!

ME PREGUNTA Alejandro Páez: ¿Qué animal es un perdigón?

LE RESPONDO: Originalmente el perdigón es el pollo de la perdiz.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA. Dijo Mario Vargas Llosa: "La literatura nace del paso entre lo que el hombre es y lo que quisiera ser".