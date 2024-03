A MÍ SE ME HACE QUE…

"¡No te hagas!", quiere decir que no estés fingiendo, que no finjas demencia o que no hagas como que la Virgen te habla. Si causaste algún problema, enfréntalo.

Son frases con el verbo "hacer", el que aparece en el diccionario con prácticamente sesenta significados y con un montón de aplicaciones, y algunas más que no están ahí pero que también se usan.

Cuando te dicen que tú sí mandas en tu casa, probablemente exclamarás "¡házmela buena!" como diciendo: "ojalá que eso fuera realidad, porque sucede todo lo contrario, me traen de mandilón".

Si te encuentras en ese caso en que ya no aguantas las ganas de ir a donde hasta el rey va solo, declaras angustiosamente: "me estoy haciendo del baño" una frase que gramaticalmente es un desastre, pero que refleja el apuro de eso que es como el papel sanitario, que cuando se necesita, ¡se necesita ya!

"Ya la estás haciendo" o "creo que sí la voy a hacer", son frases muy actuales, aunque nunca aclaran que es lo que "estás haciendo" ni qué es lo que sí vas a hacer, a pesar de que lo afirmas con toda seguridad, convencido de "que la hago, la hago". Y tal como puse en el título de este comentario, cuando quiero que "ya se me haga", es una manera de decir que aquel deseo o anhelo que tengo ya se haga una realidad.

"Hacer el súper" es otra expresión que me encanta porque se entiende a pesar de que literalmente está diciendo algo que se halla muy lejos de lo que quieres decir: "Voy a hacer el súper" dice la señora a una amiga cuando va al supermercado "a comprar todas las cosas del mandado" o sea, va a adquirir lo que se necesita en la despensa, en la lavandería y en el refrigerador para mantener normalmente su casa en operación.

"Hacerse el valiente" es enfrentar un peligro en el que lo más probable es que pierdas. Una persona que tiene mucho poder es libre de "hacer y deshacer". "Hacer algo perdedizo" es ocultarlo intencionalmente; "hacer la barba" es adular a alguien para conseguir sus favores y cuando alguien actúa dolosamente se dice que "anda haciendo de las suyas".

Y ya es hora de hacer la despedida porque se acabó este espacio, pero ¿qué le vamos a hacer?

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Lupita Trinidad: "¿Me puede explicar lo que significa fizar?

LE RESPONDO: Fizar es picar. Se refiere específicamente a la picadura o mordedura de un insecto o reptil.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA. Dijo Theodore Roosevelt: "Es duro caer, pero es peor no haber intentado jamás subir".