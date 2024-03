Y SIGUE SUBIENDO

Voy a cualquier tienda o al supermercado y no dejo de pensar: ¡cómo ha subido todo! Me refiero, obviamente, a los precios, que se han disparado en el último año…, será la crisis… será que vienen elecciones… será, será…

El significado del verbo subir es "ir para arriba". Eso así a primera vista pero de ahí se derivan un montón de conceptos. Se sube una escalera, por ejemplo, aunque aclaro que hay dos formas de entender esta frase. Los bomberos suben la escalera al camión para ir a combatir un incendio. Ese sería el sentido lógico de "subir una escalera". Sin embargo, cuando uno va del primero al segundo piso de la casa, se dice que "está subiendo la escalera" aunque en realidad la escalera no sube, el que sube es uno… ¡obvio!

Le comentaba sobre el aumento de los precios en todos los artículos, y cuando nos referimos a ello, decimos que "sube". "¿Ya se enteró, comadre que subió más el aguacate?" Pues sí, aunque en realidad el aguacate no subió a ningún lado, lo que subió fue el precio del aguacate.

El elevador es un cuartito motorizado que sube y que, ¡también baja! ¿Entonces por qué le decimos "elevador"? Algunos le dicen "ascensor" que también es por "ascender", o sea, ir para arriba. ¿Y si quiero descender? ¿Existe un descensor? A veces uno tiene que subirse al ascensor para bajar al primer piso, aunque suene tremendamente contradictorio.

Una vez vi en un destartalado camión que trabajosamente iba por la carretera ascendiendo lentamente por una pendiente y que decía en la defensa: "No soy dólar pero subo…" Pues con mucho esfuerzo, pero sí subió.

No es por presumir, pero dice el gobierno que no ha subido nada… ni la gasolina, ni los impuestos… ni la economía, ni nada. O sea que nada sube, y si no sube, pues se queda abajo… ¡claro!

El que incorpora una información al Internet se dice que "la sube" a esa red de información y también se usa el verbo subir para describir la intensidad de un color: "Me compré un pantalón que es de un color azul subido..."

Y como ya es momento de despedirme, lo hago cantando la famosa polca de El Subibaja: "Quiero ser el vaso donde bebes y besar tu boca azucarada, quiero ser chofer de tu automóvil y agarrar las curvas de bajada…"

¡Hasta luego!

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Karla Villa: "¿Qué es el abulón?" LE RESPONDO: El abulón es un caracol marino. Su nombre significa "oreja" precisamente porque tiene forma de una oreja humana.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: El sentimiento es una flor delicada… manosearla es marchitarla.