EL CAMEO NO TIENE JOROBAS

No sé casi nada de las películas de superhéroes. Si me pide que las nombre, probablemente llegue a mencionarle unos cinco, tal vez seis. Ya si me pide que identifique cuáles son de una editorial y cuáles de la otra, ahí sí ya me perdió. Entiendo que hay una gran cantidad de gente que le gusta ese tipo de películas basadas en personajes de tiras cómicas y pues ¡muy bien por ellos!

De niño sí acostumbraba a ver las caricaturas del Hombre Araña. Una vez llevé a mi hijo a ver una de las -no sé cuántas- películas que existen de este personaje y me sorprendí al ver que hay como diez "hombres araña". En la película también salió Stanley Martin Lieber, el famoso Stan Lee, creador del personaje de la araña y de muchos otros más.

Sabía yo que es como una tradición que el señor Lee salga en las películas de sus personajes creados, haciendo un cameo. ¿Qué es eso? Bueno, un cameo no es el nombre de un animal con dos jorobas… Así lo diría el ranchero: "Ándele mijo, súbase al cameo…" pero no, no se refiere al camello pronunciado por un "pela'o ranchero".

El cameo es cuando aparece algún famoso en una película, haciendo el papel como él mismo o como un personaje sin importancia. En el caso del ya fallecido Stan Lee, en algunas películas sale representándose a sí mismo, principalmente en las películas animadas del hombre araña. Pero esto no es nada nuevo.

Uno de los directores de cine conocido en hacer este tipo de trucos en sus cintas es el amo del suspenso Alfred Hitchcock, apareciendo con brevedad en alguna escena, generalmente como un extra o en alguna imagen fija, por ejemplo, en un periódico. Entonces, cuando en una película se incluyen apariciones inesperadas de algún actor como él mismo, esos son cameos.

Hace apenas poco tiempo que la palabra "cameo" aparece en el Diccionario de la Real Academia Española y sospecho que la popularidad de las cintas de superhéroes tuvo algo que ver. Originalmente, en español, la palabra no es "cameo" sino "camafeo", y no se refiere al tipo que estaba demasiado feo como para compartir la cama con él.

Sobre el origen del cameo hay diferentes versiones: unas dicen que viene del italiano cammeo y otras que nace del francés cameieu. Otros expertos se van más atrás y aseguran que el origen es el griego chamae que significa "sobre el terreno" o "sobre la tierra".

Pero como yo ya estoy "sobre el límite" del espacio, me despido ahora de usted haciendo un cameo, pero invertido.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Helena Moreno: ¿Cómo se dice: los homenajearon o los homenajaron?

LE RESPONDO: Lo correcto es "los homenajearon".

