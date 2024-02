Las palabras tienen la palabra

Cuando llegan los Días Santos hay mucha fiesta y vacaciones, pero la realidad de las cosas es que —se supone— que esos días de descanso que se otorgan son “días de guardar”, es decir, para reflexionar, rezar y cumplir con los mandatos que dicta la religión católica. Oiga, no crea que lo estoy regañando, pero es la realidad, porque es normal que en las vacaciones de Semana Santa lo que menos hace la gente son “santidades”.

La Semana Santa, además de ofrecernos lugares turísticos atestados y carreteras a su máxima capacidad, también nos comparte frases que usamos cotidianamente pero que a veces no sabemos que surgen de la tradición cristiana representada en la Semana Mayor o Semana Santa, que es la conmemoración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret.

Este año de plano no me alcanzó el dinero para salir de vacaciones, si hubiera ahorrado mi aguinaldo, “otro gallo me cantara”. Ándele, aquí está una de esas frases muy comunes y que nacen de Semana Santa. Decimos que “otro gallo me cantara” si mi suerte hubiera sido otra y el destino resultante fuera más favorable. Lo usamos así y lo interesante es que surge de cuando San Pedro niega a Jesús. En el pasaje bíblico —según yo, es Marcos 14,30— muy conocido dice: “Yo te aseguro que hoy, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado tres veces”. Entendemos que dice que Jesús sabía que San Pedro iba a negar desde muy temprano que lo conocía, o sea, antes de que amaneciera y cantara el gallo. Si San Pedro hubiera hecho caso a lo que le decía Jesús, pues “otro gallo le cantara” o sea que el resultado hubiera sido diferente para él, uno mejor.

Hay coplas populares que reafirman el origen de esta frase; por ejemplo:

Si San Pedro no negara / a Cristo, como negó, otro gallo le cantara / mejor que el que le cantó.

Cuídate mucho en Semana Santa, no vayas a hacer alguna “barrabasada”. ¿Y qué es eso? Pues es una forma diferente de decir “una babosada”, algo que haces sin pensar bien y que puede ser hasta peligroso. “Ya vas, Barrabás”, también es una frase que quiere decir: “¡Órale! Me aviento, así sin pensarlo mucho” Pero ¿quién era Barrabás? Pues Barrabás era un “hijo de su papá”, literalmente, porque se compone de dos palabras en hebreo: bar que significa “hijo” y abba que significa “padre”.

Barrabás era un “hijo de su… padre”, un criminal y asesino que estaba junto a Jesús en la cruz. Poncio Pilato, haciendo su investigación, le decía a la gente: “A uno de ellos lo vamos a soltar y al otro le vamos a dar ‘chicharrón’. Jesús ha sido bueno y ha sanado a la gente, no se le ha encontrado delito alguno, mientras que Barrabás es “una fichita” con muchos robos y asesinatos en su haber. Propongo liberar a Jesús”. Pero “la raza” andaba muy brava y dijo: “¡No! ¡Que crucifiquen a Jesús!” A Pilato no le quedó más remedio que hacer caso al sindicato y liberó a Barrabás.

Así que ahora, hacer una barrabasada es hacer algo malo, negativo, que daña a otros, como en su momento se dañó a Jesús.

ME PREGUNTA Debani López: si una persona que tiene un síndrome es lo mismo que una persona enferma.

LE RESPONDO: No precisamente. El síndrome es un conjunto de síntomas que puede señalar que hay una enfermedad, pero no es la enfermedad en sí; también puede indicar un estado determinado, no necesariamente una enfermedad.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Un buen carácter vale tanto como un buen patrimonio.