EL GANAPÁN SE GANA EL PAN

El movimiento que hace un cuerpo en equilibrio, ese es el balance. Inclinándose a un lado y otro se llega a un punto de equilibrio en donde hay un balance. Aplicando el mismo principio, el balance de un negocio es confrontar el activo con el pasivo para averiguar su estado financiero.

Si ponemos algo en una balanza, pues esta se balancea… obviamente. La palabra balanza viene del latín balancia y ésta de bilancia que quiere decir "dos platos". Eso es precisamente una balanza y se llama así porque tiene dos platillos que sirven para calcular el peso de lo que se pone en uno de esos platillos, en relación con otro objeto de peso conocido que se coloca en el platillo opuesto.

Hay muchos detalles en el lenguaje que a veces uno no se detiene a pensar sobre ellos. Por ejemplo, cuando nos referimos a nuestro catálogo de letras, ¿es un abecedario o un alfabeto? Recurramos nuevamente a nuestra amiga la lógica para deducir que, si tomamos como base las tres primeras letras de la versión latina -o sea la a, b y c- el catálogo se debe llamar abecedario; si en cambio, tomamos las dos primeras letras de la versión griega, que son alfa y beta, entonces el catálogo deberá llamarse alfabeto. "¡Ah mire, no lo había pensado así!", podrá decir alguien.

Si queremos definir muy bien al verbo "definir", diremos que es algo así como "determinar con precisión algo que está dudoso". Muy bien, pero eso mismo es también terminar, concluir algo. Una vez que algo que estaba dudoso queda ya definido, entonces la duda ya no existe y ahí se acaba el asunto, es decir, se le da fin… se define.

Un ganapán es un hombre rudo, tosco ¿y por qué se llama ganapán? Pues porque se gana el pan haciendo "mandados" cortos, llevando y trayendo recados, realizando trabajos de escasa importancia. Está lógico.

Cuando alguien canta sin música se dice que canta a capela. La expresión original es a capella que en italiano se traduce como "en la capilla". O sea que cuando estás cantando sin música acompañante estás cantando "a capella" que es como decir que estás cantando "en la capilla" porque antiguamente en las iglesias no estaba permitido entrar con instrumentos musicales.

Termino ahora con el caso de la pulgada. Se supone que es la medida de un dedo pulgar, pero es una definición un tanto indefinida pero al menos ya tenemos una idea que nos la da el nombre mismo de la pulgada.

Faltaría aclarar de dónde a dónde se midió el pulgar para poder definir con exactitud que la pulgada es equivalente a 2.54 cm, independientemente del tamaño del pulgar que se haya tomado como base.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Santiago Limón: ¿Qué significa "charrasqueado"?

LE RESPONDO: La charrasca es un arma blanca. Puede ser un sable, un cuchillo o una navaja. Un tipo "charrasqueado" es el que presenta la cicatriz de una herida causada por una charrasca.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Me gustaría conocer al tipo que inventó el sexo para saber qué otras ideas de inventos tiene ahora.