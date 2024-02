NECESITAMOS DE SU AYUDA

Existen muchas necesidades en nuestro planeta: darle de comer a tantas personas que no tienen alimento, facilitar agua a comunidades que no la tienen, ayudar a encontrar la cura a enfermedades terribles que aquejan a millones de personas, mejorar las condiciones de extrema pobreza en las que vive una buena parte de la población.

Ayudar, cooperar, apoyar, colaborar. Son todos verbos que requieren de que hagamos un esfuerzo para lograr algo, cumplir un objetivo, ayudar a una causa. ¿Y qué es una causa? Bueno, si va a Perú y menciona a la causa, le van a traer a la mesa un puré de papas con chile y limón, con su buena dotación de lechugas y hasta aceitunas; esto porque para los peruanos, una causa es este platillo de entrada que le comento, y el nombre lo tomaron ellos del quechua kawsay que significa: "el sustento de la vida".

Bueno, pero me estoy desviando. Para nosotros, una causa es lo que origina otra cosa, el fundamento de lo que sucede. Una causa es el motivo que tenemos para obrar, tomar acción en algo. ¿Cuál es la causa de que estemos hoy ayudando? Pues que queremos ayudar a los niños que padecen cáncer, por dar un ejemplo.

El tener siempre una causa le da un sentido a nuestra existencia y si es una buena causa, ésta -nuestra existencia- se vuelve plena. ¿Que por qué hago lo que hago? Porque tengo una causa, una razón, un motivo que se convierte en una misión. Ayudar a una causa hace mucho bien, tanto al que se le ayuda como el que presta esta ayuda.

Yo que tengo una obsesión por el origen de las palabras -y que parte de mi causa es conocerlos y compartirlos- quiero compartir algunas de estas palabras de ayuda. Empezando por la misma palabra "ayuda", que es un verbo que nos ha llegado del latín adiutare y que originalmente se compuso de ad que significa "hacia" y iuvare que significa "respaldar", "dar soporte". Ayudar es entonces dar un respaldo o soporte para la causa.

Colaborar es trabajar juntos por la causa y no es difícil analizar la palabra para ver que se integra de co, que significa "unión" y laborare, que es "trabajar". Es el mismo caso de la palabra "cooperar", que es la unión de co y operar, que es funcionar, trabajar.

¡Auxilio, socorro! Así grita alguien desesperadamente cuando necesita ayuda urgente y no falta el que diga: "pues yo no le ayudé, porque no me llamo Socorro". Para variar, auxilium es una palabra latina y según dicen es una descomposición de augere que significa "aumentar" o "incrementar". Por eso, el que auxilia es aquella persona que puede aumentar una ayuda. ¿Y socorro? Socorro es el nombre de una tía que yo tuve hace años y que era sumamente ágil. Le pedías algo a la tía Socorro y ella corría para ayudarte. Pues de ahí ha de haber sacado su nombre, porque "socorro" es la acción de correr para alejar a alguien de peligro.

Existen muchas otras palabras que nos llaman a ayudar: participar, contribuir, asistir, etc. Le prometo que en otra ocasión le comentaré sobre ellas pero por ahora debo despedirme porque hoy ya se nos "acabó el veinte".

ME PREGUNTA Javier Guerrero: Normalmente escribo los meses del año y los días de la semana con mayúscula en la inicial, ¿es un error ortográfico o está bien?

LE RESPONDO: En español, lo correcto según la regla es que los días de la semana, los meses y las estaciones del año se escriban con minúscula inicial, a menos de que la posición de la palabra lo amerite; por ejemplo, al principio de una oración.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Es terrible que alguien que no tiene algo que decir, lo diga.