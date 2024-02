EL IMPERTINENTE IMPENAL

Si usted, mi querido lector, es un aficionado al futbol, entonces seguramente lo vio, pero si no es aficionado, muy probablemente lo vio también. Bueno, si no lo vio, no importa, porque yo se lo voy a decir.

La semana pasada, en un juego de futbol, se marcó una dudosa falta en el área chica, así que el árbitro pidió que se revisara la jugada en el VAR, es decir, en el sistema de grabación de video que tienen a su disposición. Por cierto, VAR significa Video Assistant Referee, o en español: Asistencia al Árbitro por Video. Total, que el árbitro revisó la jugada en el monitor y luego de pensarle tantito, anunció su decisión sobre la jugada: ¡impenal!

"¡Árbitro justo!" gritó alguien por ahí, pero luego… a ver, espéreme, ¿cómo que impenal? ¿Qué significa eso? Lo que quiso decir el árbitro es que la jugada no amerita un castigo de penal, o más bien, un tiro de "penalti", que sería la forma más académica de decirlo. Obviamente las quejas y gritos de los aficionados no se hicieron esperar, pero luego la atención se centró exclusivamente en la palabreja que utilizó el árbitro: impenal.

"¿Impenal está en el diccionario?" No. "¿Es acaso una palabra?" Sí, claro. "¡Pero, cómo? Si no está en el diccionario no puede ser una palabra". Esta y muchas otras discusiones se encendieron en las redes y los medios de comunicación, pero ya no por la decisión del vilipendiado árbitro, sino más bien por la palabra que se inventó. Antes de juzgar con índice de fuego y condenar al árbitro diciéndole toda clase de insultos y tachándolo de analfabeta, hay que considerar que muchas -la mayoría- de las palabras que usamos cotidianamente no están en el diccionario… ¡pero existen, porque las usamos!

¿Y están bien estas palabras? Depende de cómo las usemos, y si se trata de un neologismo -o sea, una palabra nueva, como en el caso de "impenal"- habría que analizar un poco la manera en que se formó la palabra. Veamos: sabemos que el prefijo in- indica negación, como "incomunicado", y que lo cambiamos por im- cuando la palabra a la que se lo pegamos empieza con 'b' o con 'p': "impráctico", por ejemplo; también usamos como prefijo la pura 'i' cuando la palabra empieza con 'l' o con 'r', como: ilegal.

A la palabra "penal" le puso el prefijo im- para expresar que se niega la posibilidad de aplicar un penal. Entonces, ¿dónde está lo malo? "Es que se la inventó, y pues ni modo que andemos inventando palabras así a lo loco", dirá alguien. Pues yo le digo que así es como funciona el lenguaje, y todos los días la gente inventa palabras, y si a los demás les gusta, empiezan a usarlas también y después de un tiempo, la Academia la agrega a su diccionario, porque muchos la usan. Así funciona y punto, no podemos hacerlo de forma diferente.

Ahora, que la palabra "impenal" no le gusta… Ah, ¡pues no la use! Y si nadie la usa, al rato desaparece porque pues "no pegó", pero si la palabra está bien construida y no va en contra de alguna regla específica del español, ¿por qué va a estar mal?

Recordemos que el español, como cualquier otro lenguaje, es una herramienta que está en constante adaptación y que solo así nos puede ser realmente útil para comunicarnos bien. Al final, todos entendimos lo que quería decir el pobre árbitro… aunque a muchos su "impenal" les haya parecido impropio, improcedente e impertinente.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Olga Nájera: Veo mucho la palabra "resiliencia" pero creo que debería de decirse "resilencia". ¿No se puede de las dos maneras?

LE RESPONDO: Lamento decirte que no se puede, mi estimada Olga. La palabra correcta es "resiliencia", que en su raíz latina es resiliens y originalmente significa "rebotar". Ahora usamos esta palabra con el sentido de la "capacidad de adaptarse a situaciones adversas". "Resilencia" no es una palabra correcta.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Una conciencia tranquila es, por lo general, señal de mala memoria.