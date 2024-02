¿CUÁNDO LE PONGO ACENTO A TI?

Hay un error muy común que, por alguna razón, lo cometemos regularmente, aunque sea algo muy simple. Estoy hablando de ponerle acento -o, más bien, tilde- a la palabra "ti".

"Ti" nunca lleva acento. ¿Pero hay excepciones en las que sí lleva? No, nunca. ¿Pero cuando…? Pero nada. Ti nunca lleva acento, jamás de los jamases. ¿Por qué, si la regla es tan simple, se nos olvida y le ponemos el dichoso acento a "ti"?

Bueno, primero recordemos brevemente sobre la regla de acentuación que se aplica a este caso. Las palabras monosílabas -o sea que tienen una sola sílaba- por regla general no se acentúan. Por eso, "ti" no lleva acento. "Ah, entonces 'mi' y 'si' tampoco llevan, porque son palabras de una sílaba" ya estará diciendo algún lector. A ver, espéreme. En esos casos -y otros similares- hay excepciones.

Para evitar confusiones de que se trata de una palabra u otra, ya sabemos que podemos contar con nuestro amigo: el acento diacrítico. Cuando escribo "mi" puede tratarse de la nota musical, un adjetivo posesivo o un pronombre personal. Por el contexto, no será muy difícil saber cuando "mi" signifique una nota musical, pero en los otros dos casos puede existir -en algún caso especial- una confusión. Por eso, cuando a "mi" no le ponemos acento gráfico ya sabemos que es un adjetivo posesivo: "este es mi vaso"; y cuando sí le ponemos tilde es un pronombre: "este vaso es para mí".

Este acento "diferenciador" también lo usamos para "si" como conjunción -"Vete ahora si quieres llegar a tiempo"- y "sí" como pronombre -"Lo hizo por sí mismo"-. Aplica para "tu" y tú"; "de" y "dé"; "mas" y "más" y muchos más, pero ¡nunca para ti! O sea, que para la palabra "ti" no hay confusión y nunca lleva tilde. Así que, como en la escuela, haga una plana de "ti nunca lleva tilde" para que no lo olvide… no se crea, no haya la plana pero sí acuérdese, ¿sí?

Hablando de monos… perdón, de monosílabos, me acordé de una palabra que es polémica, no por lo que significa, sino porque es monosílaba y bisílaba a la vez, o sea que tiene una y también dos sílabas. ¿Ya sabe usted de cuál palabra hablo? Claro, de la palabra "guion" ¿O "guión"? ¿Le pongo acento o no? Híjole, le confieso que yo a veces quiero ponerle su acento gráfico a esta palabra que se ve tan inofensiva… pero, según la pronunciación que le damos en México, no debería ponerle tilde.

Le explico: bueno, sabemos que un guion es un escrito que sirve de guía y también un signo ortográfico, pero independientemente del significado puede llevar o no tilde. Todo depende de cómo pronunciemos la palabra guion. Aquí en México decimos "gion" -así todo seguido- y entonces la estamos pronunciando como diptongo -que son dos vocales juntas que se pronuncian como una sola sílaba-, pero en España y otros países como Argentina y Colombia, dicen "gi-ón", o sea que la separan en dos sílabas -porque se forma hiato- y termina en "ene", por lo que lleva acento.

Sin embargo, ya la Academia ha dicho que no es correcto escribirlo con tilde y háganle como quieran, así que ponerle acento escrito a la palabra guion ahora es considerado un error.

Para que lo sepa.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Rocío Salinas: "Le he hecho un mal con decirle eso…" en esa frase, ¿es correcto el uso de "le"?

LE RESPONDO: En ese caso, es correcto usar "le". Me parece que la Real Academia llama a eso: "dativo malefactivo". ¡Qué nombrecitos!

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA. Puntos de vista: una aventura es cuando se habla de noches ardientes; noviazgo es cuando se habla de hacer el amor; matrimonio es cuando se habla de… ¿de qué estábamos hablando?