Las palabras tienen la palabra

DE DÓNDE SALIÓ EL ¡GOYA!

Desde horas antes del inicio de un juego, sobre todo si es un partido crucial, los aficionados llegan al estadio gritando a los cuatro vientos que su equipo va a ganar, que es el mejor equipo del mundo y que el equipo rival no tiene… la fuerza necesaria para vencerlos, esto dicho con un lenguaje mucho más diplomático que el que realmente utilizan.

Son las llamadas barras o porras que existen en todos lados y que gozan pregonando las cualidades del equipo de sus amores. Independientement, si se trata de futbol soccer, americano o algún otro deporte, estas personas se encargan de darle un ambiente festivo especial a los encuentros, con sus cánticos y gritos de ánimo.

Una de las más famosas porras en México es la del equipo de futbol de la Universidad Nacional Autónoma de México, que dice: "¡Goya, goya! ¡Cachún, cachún, ra, ra; cachún, cachún, ra ra! ¡Goya… Universidad! A esa porra prácticamente la conocemos todos, pero a la hora de que surge la duda: ¿de dónde se origina esta porra? Ahí empiezan a surgir las versiones.

Una de ellas sobre el origen del "goya" es que la inventó, allá por los años 40, un estudiante flaco, muy flaco llamado Luis Rodríguez… que era tan flaco que le decían "palillo". Pues flaquito y todo, pero tenía una energía impresionante para ser líder, así que pronto se convirtió en uno de los porristas principales del equipo. Cuando los estudiantes de Preparatoria querían "irse de pinta" -de esos casos raros- se iban a los cines cercanos y el que estaba más cerca era el cine Goya. Según esto, Palillo de alguna manera conseguía que los encargados de los cines -principalmente el Goya- dejaran entrar a los estudiantes sin pagar boleto… ¡ajá, sí claro!

La cosa es que cuando les daba flojera tomar la clase, los estudiantes gritaban ¡goya, goya! y "se la perreaban". Con el tiempo, al grito se le agregó el "cachún cachún, ra ra", se supone que porque se iban al cine con alguna pareja y pues, si usted lo nota, "cachún" se parece a la palabra "cachondear"… usted imagínese lo demás. De ahí a usarse como porra, pues nada más faltaba un pasito.

Luego empezó a circular la versión que dice que la famosa porra de goya es una copia tomada del equipo de futbol americano de la Universidad de Penn State, obviamente del estado de Pensilvania en los Estados Unidos. Esta versión, tan difundida ahora en redes sociales, dice que la porra del goya es una mala traducción de la de Penn State que, según ellos, dice: Go yeah! Go yeah! Catch on, catch on! Run, run! que sería, en traducción literal, algo así como: "¡Vamos sí! ¡Alcánzalo! ¡Corre, corre!

Esta historia, como mito, está bien padre, pero lo malo es que más falsa que un billete de tres dólares. Algunos se han dado a la tarea de investigar e incluso han hablado a diferentes oficinas de Penn State, pero allá, -los gringos- a la mentada porra de "go yeah!" nunca la han escuchado. Si la busca usted en Internet no la encontrará, en cambio, encontrará la real, que dice: "We are Penn State" -o sea, "nosotros somos Penn State"- y que surge de una inspiradora historia de lucha contra el racismo en Estados Unidos.

Así que mejor seguimos echando porras y disfrutando el juego.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Eglantina Galarza: En un avión, si el que atiende a los pasajeros es hombre, ¿es correcto decirle "azafato"? Y en el caso de un edecán hombre, ¿se le dice "edecano"?

LE RESPONDO: Es completamente válido llamarle azafato o aeromozo a un hombre que apoya a los pasajeros de un avión. La que no existe es la palabra "edecano", que debe ser, tanto para hombre como mujer, "el edecán" y "la edecán".

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: "Mi amor, quiero que pasemos un fin de semana perfecto." "¡Ah, muy bien! Entonces nos vemos el lunes…"