ADIÓS, MI REINA

Va una mujer tranquilamente caminando por la calle y un atrevido individuo la acosa diciéndole: "¿A dónde vas mi reina?", cayendo en una de las muchas deleznables -o sea, despreciables- manifestaciones de machismo que existen. La verdad es que la mujer no tiene la culpa de que a este gañán al que nos referimos no lo educaron como debían… y las reinas del mundo, ¡tampoco tienen la culpa!

Antes de seguir quiero aclarar que la palabra reina se escribe así, con 'i' latina, porque me la encuentro mucho escrita incorrectamente como reyna, y aunque así existe un apellido muy común, en la realidad escribirlo con 'y' es un error.

Existen muchas otras posibilidades con la palabra reina. La general, claro, es la que conocemos como la monarca: la reina, que está casada con el rey y juntos ejercen su reinado. Algunas, como fue el caso de la reina Isabel II de Reino Unido o aún Margarita II de Dinamarca, se han encargado solitas de la chamba de gobernar a su "reino".

En el juego del ajedrez, una de las piezas es la reina, y es la más importante -después del rey, claro… ¿pues no le digo?- y se puede mover como cualquier otra pieza a excepción del caballo, que es otra pieza de este juego.

Para los que gustan mucho el juego de baraja, específicamente en la baraja francesa encontramos -entre otras figuras- a la reina, y en la baraja inglesa -que es muy parecida a la francesa y es la más difundida actualmente- vemos que su naipe está marcado con la letra 'Q', ¿por qué la 'Q'? Pues porque es la letra con la que empieza la palabra queen, que en inglés es reina.

Curiosamente, cuando surgió la baraja francesa, cada naipe tenía su nombre tomado de algún personaje de la Edad Media. Así, el rey de corazones era Carlos, por Carlomagno; la reina de corazones era Judit, que era un personaje bíblico… pero luego llegaron a la reina de tréboles y yo creo que se les cerró el mundo porque no encontraban un nombre. Entonces le pusieron Argina, que no es otra cosa más que un anagrama del nombre Regina, y por si usted no lo sabía, el nombre de Regina significa "reina". Así que, en realidad, a la reina de tréboles le pusieron… pues "reina".

En el mundo de los insectos tenemos también reinas, la más popular ya se la está imaginando usted: la abeja reina. Para estos interesantes insectos, la abeja reina es la "mandamás" porque es la de los huevos… sí, porque es la que puede poner huevos para que se reproduzcan las abejitas. En un proceso que ni los mismos científicos entienden del todo, las otras abejas -las obreras, porque también están los zánganos- seleccionan a la abeja que será la reina y le "preparan" su comida que consiste en una "jalea real" de la más alta calidad… para la reproducción.

Luego, la abeja reina se la pasa teniendo hijitos y cuando se vuelve inútil para el enjambre-o sea que ya no es fértil- las demás abejas se encargan de hervirla… sí, o sea que muchas abejas obreras se le dejan caer encima, la rodean completamente y hacen que la temperatura de la reina aumente tanto hasta que muere…

¡Tan bonito que es el reino animal! ¿Verdad?

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Perla Elizondo: "Cuando queremos decir que algo es todo un hit, ¿se puede escribir así o hay que escribirlo con jota?

LE RESPONDO: Puede usar la palabra hit pero es una voz inglesa -que no le gusta a la Real Academia- así que le recomiendo, en vez de decir que es "todo un hit", puede decir: "es todo un éxito". El uso de la palabra "jit" con jota es recomendado solamente para usarlo en el béisbol para referirse al tiro del bateador que no es interceptado y le permite ganar una base.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: La verdadera prueba de amor es compartir el postre cuando tu pareja te ha dicho que no quería nada.