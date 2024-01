ELEMENTOS ELEMENTALES

Los elementos químicos forman parte del universo en que se ubica nuestro planeta y se han ido descubriendo gracias a los científicos que han dedicado gran parte de sus conocimientos a ordenarlos y clasificarlos, formando con todos ellos una tabla que es la que se conoce como Tabla periódica de los elementos.

Uno de los primeros científicos que intentó agruparlos fue el ruso Dimitri Ivanovich Mendeleiev, quien en 1869 publicó una carta periódica con 63 elementos que eran los que él conocía "personalmente" pero dejó espacios para otros que aún estaban por descubrirse y que sabía que existían pero no los había podido ubicar. Efectivamente con el tiempo se han ido descubriendo otros y cada vez aumenta.

Tomamos aquí el tema principalmente por los nombres de los elementos y los símbolos con las que se les conoce comúnmente. Muchos de estos símbolos están tomados del nombre en latín y como no siempre corresponde al nombre en español, a veces nos hacemos bolas.

Con algunos no hay problema: El litio, por ejemplo, tiene el símbolo Li y el carbono C. El nombre del hidrógeno surge de su principal propiedad que es "generar agua". La palabra hidrógeno significa "generador de agua" y su símbolo tampoco es problema porque es una H. El del oxígeno es una O, pero si por ello una persona ignorante en el tema de la química piensa que el símbolo del oro es Or, habría que explicarle que la palabra "oro" en latín es aurum y que el símbolo químico de este precioso metal es Au.

Plata en latín es argentum, el símbolo es Ag y de ahí surge también el nombre de la tierra del tango que es considerada "la tierra de la plata" y por eso se le llamó Argentina. El del platino es Pt y el del aluminio Al.

Los símbolos del magnesio y el manganeso están decentes: son Mg y Mn respectivamente, pero el del mercurio, no. El símbolo del mercurio es Hg porque éste está tomado de su nombre antiguo que es Hidrargirio y significa "agua plateada" porque ése es el aspecto del mercurio, como de plata líquida. Al mercurio también se le conoce como azogue.

Hay muchos elementos con cuyos nombres estamos más o menos familiarizados, como el fierro (Fe), el zinc (Zn), el níquel (Ni), el cromo (Cr), el cobre (Cu de cuprum) y el cobalto (Co). También el del plomo (plumbum, que es Pb). Hay algunos que son medio conocidos por nosotros al menos de referencia como el titanio (Ti), el iridio (Ir) y el osmio (Os), pero hay otros que parece que están compitiendo para ver quién tiene el nombre más raro. Me refiero, por ejemplo, al dubnio (Db), al seaborgio (Sb) al hassio (Hs) y al meitnerio (Mt), así como el gadolinio (Gd) y el europio (Eu) entre muchos más.

¡Qué nombrecitos se cargan!

ME PREGUNTA Ulises Montalvo: ¿Debemos acentuar invariablemente, ortográficamente las palabras mayúsculas?

LE RESPONDO: A las palabras que por regla ortográfica deben llevar la tilde o acento, hay que ponérselo siempre, sin importar que estén escritas en mayúsculas o minúsculas.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: La parábola es la única figura geométrica con moraleja.