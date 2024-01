Las emociones que esconde la obesidad

Cada inicio de año, muchas personas se proponen bajar de peso pero hay ocasiones en las que, entran en un círculo obsesivo, buscando una receta mágica para poder perder kilos y no lo logran. Hay estimaciones de que de diez pacientes que recurren a una consulta de nutrición, siete recaen, es decir, abandonan sus planes de alimentación saludable.

Previamente, muchos de ellos manifestaron gastritis, colitis, síndrome del intestino irritable, presión arterial, diabetes, osteoporosis, problemas renales, cáncer e hígado graso.

Pero, ¿qué hay detrás del exceso de peso?, ¿es por falta de voluntad o por comer mucho o poco?, ¿será por la edad?, ¿por el estrés, la ansiedad y la carga laboral?, o ¿será porque mi metabolismo no funciona correctamente?. Según las constelaciones familiares que tienen un enfoque terapéutico, algunas causas podrían ser el síndrome de abandono, miedo, soledad, sensación de peligro, tener que ser fuerte, necesidad de protegerse y acumulación de emociones retenidas, como la ira, la culpa o la pena.

María Fernanda Serna Frías, es nutrióloga y trofóloga en La Laguna y está dedicada a las constelaciones familiares y a la descodificación.

Señala que el tema del peso, es multifactorial, pues no se puede asociar solamente a la genética, a la disciplina o al buen metabolismo, sino que es un entorno completo.

"Nuestro entorno principalmente, va a depender de cómo nos sentimos, de cuáles son nuestras emociones, de cómo es nuestro estilo de vida, cuáles son nuestras rutinas y nuestras convivencias, eso va a influir en nuestro peso y, está demostrado, a través de una parte de la ciencia que se llama epigenética que nos dice: 'sí, tú heredas una carga genética (condiciones físicas y psicológicas) pero también una carga emocional de nuestros antepasados", apuntó. Por lo anterior, cuando una persona identifica y resuelve las causas emocionales que se esconden en su sobrepeso u obesidad, podrá tomar el pasado con amor, agradecerlo, tomar conciencia, liberarse y amarse así misma.

RIGOBERTO, CASO DE ÉXITO

Rigoberto trabaja en una empresa muy importante y, con mucho esfuerzo ha escalado puestos, pero su último ascenso no fue tan bueno como él creyó, ya que solo fue de palabra. Le aumentaron las responsabilidades pero no el salario, pese a que ya había un acuerdo de que en determinado momento iba a suceder. Eso le generó mucho estrés, tanto, que desarrolló una fuerte gastritis, le doblaba el dolor y era tanta la molestia, que tomo la decisión de acudir con dos médicos especialistas. Mejoró pero no lograba su curación completa. Un día, le platicaron sobre un taller de constelaciones familiares y a base de algunos testimonios, asistió.

Encontró en su constelación su fidelidad a su bisabuelo materno, quien fue despojado de sus tierras por una injusticia. El señor no pudo hacer nada y las perdió, pero Rigoberto se liberó de esa fidelidad. También descubrió que tenía un resentimiento con su mamá desde la infancia, pues buscaba de ella un reconocimiento que nunca llegó y en su vida, hacia espejo con esa falta de reconocimiento económico por parte de la empresa. Rigoberto se encontraba en una dinámica de yo como tú, con su bisabuelo y espejeaba la situación con su mamá en el trabajo. A través de las constelaciones, él pudo liberar esa situación, tomar conciencia y ahora, se ha liberado de su síntoma y lleva un estilo de vida saludable.

APASIONADA POR LA NUTRICIÓN

María Fernanda dice que es una apasionada de la nutrición y añade que la filosofía de las constelaciones es muy interesante, además de que está maravillada con la eficacia que tiene en la salud.

En este Día del Nutriólogo y la Nutrióloga, está consciente de que tiene un reto importante, que es el de sensibilizar y orientar a sus pacientes para mejorar su calidad de vida y coadyuvar en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles.

Es egresada de la UVM campus Torreón, con mención honorífica, tuvo un desempeño sobresaliente en el Examen General de Egreso (EGEL), es trofóloga por e iNat, tiene entrenamiento internacional en biodescodificación y formación en constelaciones familiares por el Insconsfa Brigitte Champetier.