Las 10 frases o declaraciones más polémicas de AMLO

Este lunes 30, concluye el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante su mandato realizó más de mil 400 conferencias de prensa, llamadas “mañaneras”, donde sentaba la agenda del día y entablaba polémica fuera con periodistas, activistas, políticos opositores o gobiernos extranjeros.

En un análisis de sus declaraciones y/o frases más polémicas, El Siglo de Torreón apuntó a solo 10, pero durante su periodo fueron constantes debido a los múltiples foros desde donde ofreció su mensaje fueran las “mañaneras”, los informes presidenciales o en las giras por los estados de la República.

Las que a continuación se enlistan se presentan sin un orden establecido.

-Lo que diga mi dedito

La utilizó a lo largo de su mandato para evadir una pregunta, uno de los primeros casos fue cuando se le cuestionó si estaba de acuerdo con las declaraciones del expresidente Barack Obama contra el entonces presidente Donald Trump sobre la construcción del muro fronterizo.

El presidente López Obrador optó por cambiar de tema sin abordar la pregunta y solo responder con la frase.

-Nunca me ha interesado el dinero

Esta declaración la realizó en varias ocasiones luego de ser cuestionado sobre sus finanzas, el mandatario señaló que nunca le ha interesado el dinero y no sabía llenar un choque o una tarjeta de crédito, agregando que sus esposas, la doctora Beatriz Gutiérrez y la fallecida Rocío Beltrán eran quienes manejan sus ingresos y le daban para sus gastos.

-Ni siquiera es equivalente a la influenza

El día que se confirmó el primer caso de covid-19 en México, el 28 de febrero de 2020, el presidente López Obrador declaró de la enfermedad “no es, según la información que se tiene, algo terrible, fatal. Ni siquiera es equivalente a la influenza”.

La enfermedad de la que se identificaron al menos 6 olas, hasta marzo de 2024 dejó 335 mil 336 muertes en México.

Un reporte independiente atribuyó en abril pasado casi cuatro de cada diez fallecimientos a la mala gestión del gobierno federal.

-No mentir, no robar y no traicionar evita coronavirus

En junio de 2020, el presidente manifestó que “...estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus”.

Como se recordará, para prevenir el contagio de covid-19 son lavarse las manos, usar desinfectante, limpiar las superficies con las que se tenga contacto, mantener la llamada sana distancia, usar cubrebocas y evitar el contacto con personas que presenten síntomas similares a los de un resfriado.

-Los voy a acusar con sus mamás y abuelos

Ante la supuesta infiltración de protestas por encapuchados violentos, el presidente advirtió que los acusaría con sus familiares quienes no estarían de acuerdo con el vandalismo que causaran.

“¿Qué le diría a los encapuchados?: Que tengan cuidado porque en una de esas los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos”

-Un adulto mayor merece mi respeto

En marzo de 2020, el presidente López Obrador fue captado durante una visita a Badiraguato saludando de mano a la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien le pidió interceder por la situación de su hijo, preso en Estados Unidos.

Días después, el mandatario lo confirmó el saludo y declaró “es una señora de 92 años y ya dije...la peste funesta es la corrupción no un adulto mayor que merece todo mi respeto, independientemente de quien sea su hijo y lo seguiré haciendo”.

-Yo tengo otros datos

Su frase “yo tengo otros datos”, “yo tengo otra información” fue utilizada por el mandatario para defender su gestión ante cuestionamientos desde el número de homicidios a valores económicos.

En una de las ocasiones más recientes fue cuando una periodista le cuestionó por la disponibilidad de agua potable a la que tiene acceso a la población, a lo que el presidente negó que hubiera comunidades vulnerables sin acceso al líquido.

-Abrazos, no balazos

El presidente recurrió a la frase, que ha repetido desde al menos 2012, para defender su estrategia de seguridad en la que apostó por los programas sociales para alejar a los jóvenes de la delincuencia.

El portal Animal Político documentó que en el terreno, la estrategia se reflejó en menores enfrentamientos de las fuerzas armadas, menos fallecidos por agresiones de los militares, menores detenidos por narcotráfico y un menor aseguramiento y erradicación de drogas.

-Al margen de la ley, nada y por encima de la ley, nadie

En su mensaje a la nación el 1 de diciembre de 2018, el presidente López Obrador citó la frase asegurando que la Fiscalía General de la República actuaría con principios, sin consignas y absoluta autonomía.

En usos posteriores se refirió desde su actuación hasta a la de los integrantes del Poder Judicial para defender la reforma judicial con la que ahora los jueces serán electos.

-Como anillo al dedo

Al poco tiempo de iniciada la pandemia de covid-19, el presidente López Obrador afirmó que el país saldría fortalecido al manifestar “Ayer usé por primera vez el término crisis transitoria; eso no va a tardar y vamos a salir fortalecidos. Y vamos a salir fortalecidos porque no nos van a hacer cambiar en nuestro propósito de acabar con la corrupción y de que haya justicia en el país. Por eso vamos a salir fortalecidos; o sea, que ‘nos vino esto como anillo al dedo’, para afianzar el propósito de la transformación”.

La frase, pronunciada el 2 de abril de 2020, fue una de las más impactantes del sexenio, ya que en ese momento se tenía el registro de mil 500 casos y 50 defunciones.

Ahora, hasta el año pasado (2023), México se encontraba entre los cinco países que tuvieron de los peores registro de defunciones acumuladas por covid-19 al sumar más de 330 mil fallecidos.