Lanzan nuevas novelas de One Piece ¿De qué tratan?

El mundo de One Piece no parece tener fin y un ejemplo de ello es la manera en que se ha expandido fuera del manga, pues más allá de su historia principal, a través de los años han surgido novelas enfocadas en personajes secundarios que han conseguido conquistar a los fans y que, además, funcionan como complemento a la trama.

La franquicia de One Piece cuenta con un total de nueve novelas, todas enfocadas en distintos personajes como por ejemplo Portgas D. Ace, así como historias cortas de los 'Mugiwara' y hasta una dedicada para pequeñas anécdotas de las heroínas de la historia.

Sin embargo, las novelas más populares al momento, además de la de Ace, son protagonizadas por Roronoa Zoro y Trafalgar Law , pues ambos personajes consiguieron ser los protagonistas de sus propias historias.

La novela de Law, capitán de los Piratas de Corazón, se empezó a publicar desde 2018 hasta 2019 , contando con cuatro capítulos que se recopilaron en un libro publicado en 2020. En éste se narra el pasado de Trafalgar tras la muerte de Corazon y cómo conoció a algunos miembros de su tripulación, Bepo, Shachi y Penguin.

Novela de Trafalgar Law (ESPECIAL)

Por otro lado, la de Zoro comenzó a publicarse apenas este 2024 en junio, recopilando lo que era la vida del hábil espadachín antes de conocer a Luffy y compañía .

Novela de Roronoa Zoro (ESPECIAL)

Ambas novelas tuvieron un gran recibimiento y por ello, hace poco tiempo, la franquicia sorprendió al anunciar una segunda parte para la novela de Law, así como la continuación de la historia de Zoro para este diciembre.

¿Qué se sabe de las nuevas novelas?

De acuerdo a filtraciones hechas por los mismos fans, la nueva novela de Trafalgar Law sigue sus aventuras tras formar oficialmente la banda de los 'Piratas de Corazón' y cómo es que consiguió su inseparable espada 'Kikoku', con la cual se le ve siempre en la obra original. Además de darle foco a otros miembros de su tripulación.

Por otra parte, el nuevo capítulo de la novela de Roronoa Zoro nos deja conocer que éste comenzó su propia aventura buscando al espadachín Dracule Mihawk , personaje que en la obra original es de gran importancia para el 'cazador de piratas'.

Según las filtraciones, Zoro incluso tiene que visitar un museo dedicado a Mihawk, debido a la gran fama que ha conseguido por sus habilidades como espadachín y peleador.

Nuevas novelas de Zoro y Law (ESPECIAL)

¿Quién escribe las novelas?

No, las novelas no están escritas por Eiichiro Oda , autor de One Piece, sino que éste trabajo ha sido de Shusei Sakagami en el caso de Law, mientras que con Zoro el encargado de narrar sus aventuras es Jun Esaka.