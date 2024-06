Laguneros conquistarán el cine en Guadalajara

Este viernes 7 de junio inicia la edición número 39 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), uno de los más importantes del país. Durante poco más de una semana, la capital de Jalisco vivirá una fiesta llena de séptimo arte. Los invitados especiales de este año arrojan nombres como el actor y director mexicano Diego Luna, la actriz española Najwa Nimri, el actor chileno Alfredo Castro, la actriz y directora mexicana Ángeles Cruz, el cineasta Alex de la Iglesia, entre otros.

La Comunidad de Madrid es la invitada de honor de esta edición y, además de las proyecciones en la Cineteca FICG, se abrirán espacios dedicados al intercambio entre agentes de la industria cinematográfica en Iberoamérica.

La Laguna también tendrá participación en este evento, gracias a cineastas que buscan tener proyección fuera de la región, para seguir elevando su nivel y conocimiento en materia cinematográfica.

CORTOMETRAJE EN COMPETENCIA

El turno de la aullante (2023), dirigida por el cineasta lagunero Bayron Norman, será la encargada de representar a la región en la pantalla del FICG. La cinta, de 26 minutos de duración, forma parte de la selección oficial y competirá en la categoría Cortometraje Iberoamericano junto a otros 12 proyectos de Chile, España, Brasil, Uruguay, Panamá, Costa Rica, Portugal, Argentina y México.

El cortometraje tendrá sus proyecciones el domingo 9 de junio, a las 14:10 horas, en la sala 4 de la Cineteca FIGC. Y tendrá una segunda función el lunes 10, a las 12:00 horas, en la misma sala.

Bayron Norman comenzó a escribir el guion tras encontrarse con la historia de Hecuba, una mujer que en venganza mata al rey Poliméstor, sacándole los ojos junto a dos de sus hijos.

En este caso, Naomi (María Aragón), una mujer sin nada que perder, aguarda en su auto a las afueras de una prisión. Espera que Fidel (Arturo Vázquez), asesino de su marido e hijos, quede en libertad. Al salir de la cárcel, el hombre es perseguido por Naomi durante varias horas. Al creer que ha perdido su rastro, la mujer entra a una cantina y se devela accidentalmente ante el sujeto, mientras carga un arma y sus deseos de venganza cada vez más difíciles de ocultar.

TALENTO INVITADO

El cineasta lagunero José Luis Saturno. (CORTESÍA)

Por su parte, el cineasta lagunero José Luis Saturno, director de La melodía torrencial (2022), cortometraje animado nominado al Premio Ariel de 2023 y ganador de múltiples reconocimientos, tendrá la oportunidad de participar en Talents Guadalajara, la cual es una iniciativa del Berlinale International Film (Alemania) arropada por el FICG.

Saturno estará en el programa Talent Motion Studio, un taller para animadores y directores de animación. Junto a otros cuatro afortunados, el lagunero tendrá dos mentores: Jan-Erik Maas (animador en “Kubo and the Two Strings”, “ParaNorman”, “Pinocho”) y Rita Basulto (diretora de “Lluvia en los ojos”, “Zimbo” y “Humo”).

Se tiene programado explorar con ellos movimiento corporal aplicado a animación y diseño de personajes. El curso se celebrará en el Taller del Chucho, del 8 al 12 de junio.

“Me parece una magnífica oportunidad para actualizarme académicamente, además de poder conocer a otros compañeros que buscan enriquecer el cine mexicano. También es una valiosa oportunidad para conocer y charlar con los mentores cuya retroalimentación es muy valiosa. Estoy muy agradecido con el festival por haberme seleccionado este año”, indicó el cineasta en entrevista.